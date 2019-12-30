Perinçek ile Sancak’tan Türkçe - Kürtçe türküler

Geceye ilişkin görüntüleri Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, sosyal medya hesabından yayınladı.

Sahneye çıkan Perinçek, yıllar önce Sancak’ın evlendiği gece söylediği türküyü okudu. Perinçek, “Nurperi ile Ethem arkadaşımızı evlendirdiğimiz gece kendi aramızda bir eğlence yapmıştık. Orada ben bir türkü söylemiştim” diyerek, ‘Sabahtan Bizim Pınara’ adlı türküyü söyledi.

AŞIK ŞENLİK’TEN

Ardından sahneye çıkan Ethem Sancak, “Politikada olduğu gibi müzikte de usta. 70’li yılların Türk-Kürt kardeşliğini simgeleyen ve o beraberliği ifade eden çok güzel bir folklorik türküyü seslendirmeye çalışacağım” dedi. Daha sonra Çıldırlı Aşık Şenlik’in Türkçe ve Kürtçe sözlerden oluşan ‘Sallana Sallana’ adlı eserini okudu. Türkünün girişi şöyle:

‘Sallana sallana tu virda hati (sen buraya geldin)/ aşkın ateşiyle dile min keti (gönlüm düştü)/ söz verdi de zalim cima ne hati (niye gelmedi)/ yabancı değilem pismame teme (amca oğlunum)/ tu beji ne beji nivane teme (sen desen de demesen de misafirinim)’

YOLLAR AYRILDI

İşadamı Sancak, 1980’li yılların ortalarına kadar Perinçek’in lideri olduğu Aydınlık hareketinin içinde yer almıştı.

‘ERKEKSE ÇELİK KIZSA İPEK’

DOĞU Perinçek, gecede davetlilere şöyle seslendi: “Çelikleşeceğimiz yıllara giriyoruz. 2020’li yıllara çelikleşme yılları, çelik yıllar adını veriyorum”. Perinçek, “Mehmetçik zafer kazanıyor, silahı çelikten. Milli otomobil üretiyoruz, çelikten. Ethem Sancak Altay Tankı üretiyor, çelikten. 2020’de doğuracağınız çocukların adını Çelik koyun. Erkekse Çelik koyun, kızsa İpek koyun. Ülkenin güzelliğiyle modern İpekyolu yaratacağımız yıllara giriyoruz.” diye konuştu.