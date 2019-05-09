Perilere koruma zırhı geliyor

UNESCO dünya mirası listesindeki Kapadokya’da 60 milyon yılda oluşan peribacaları, içinde ve çevresinde kaçak inşaatlar ve imar affı başvurularıyla gündeme gelmişti.

Hürriyet’in sayfalarına taşıdığı haberlerle ülke genelinde bölgeye yönelik oluşan hassasiyet, AK Parti hükümetinde de karşılık bulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak inşaatların yıkılacağını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da daha iyi bir koruma için Kapadokya alan başkanlığı kurulacağını açıklamıştı. Dün de AK Parti, Kapadokya alan başkanlığı kurulmasına ilişkin yasa teklifini TBMM’ye verdi. Teklifin gerekçesinde şöyle denildi:

“Kapadokya alanında halihazırda arkeolojik, kentsel ve doğal sit alanları, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi, milli park gibi birçok farklı koruma statüsü ve bu koruma statülerine ilişkin farklı mercilere tanınmış idari yetkiler bulunmaktadır. Bu durum ciddi bir yetki karmaşasına ve dolayısıyla bölge halkı ve yatırımcı açısından çok uzun ve ağır bürokratik süreçlerin yaşanmasına sebep olurken kaçak yapılaşma gün geçtikçe artmakta, bu eşsiz kültürel mirasımızı hak ettiği şekilde korumak ve turizm açısından hedeflenen başarıya ulaşmak mümkün olamamaktadır.

ALANA BÜTÜNSEL BAKIŞ AÇISI

Bu kanunla, Kapadokya’nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve turizm potansiyelinin geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda, alanı bütünsel bir bakış açısıyla ele alıp planlamak, kültürel ve doğal varlıklar bakımından farklı kurumlara ait planlama yetkilerini tek bir kurumda toplayarak bugüne kadar bu konuda yaşanan yetki karmaşasını ortadan kaldırmak, alanın ihtiyaçlarına kısa sürede etkin çözümler üretebilmek, gerektiğinde yerel yönetimler ve diğer kurumlarla koordinasyon sağlamak için Kapadokya alanının belirlenmesi ve bu alanda yürütülecek iş ve işlemlerin düzenlenmesi amaçlanmaktadır.”

KOMİSYON YETKİLİ OLACAK

TBMM’ye sunulan teklif yasalaşırsa Kapadokya sınırları içinde fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alma ile Kültür Varlıkları ve Tabiat Varlıkları Koruma komisyonlarının yetkileri, sit alanlarının tescili, sınır değişiklikleri ve yeniden değerlendirilmesine yönelik karar alma yetkisi Kapadokya Alan Komisyonu’na geçecek. Komisyonun kimlerden oluşacağı ise daha sonra çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Yasa teklifinde Kapadokya’nın sınırlarına ilişkin koordinatlar da yer aldı. Kapadokya alanın sınırlarının, bölgenin kültürel ve doğal varlıkları ile turizm potansiyeli göz önüne alınarak idarenin teklifi, bakanlığın uygun görüşü üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile değişebileceğine ilişkin hüküm

konuldu.

‘KAÇAKLAR YIKILMALI’

MİMARLAR Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, Alan Başkanlığı’nın UNESCO’nun şartı olduğunu belirterek, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Kapadokya için geç kalındığını belirtti. Koruma zırhının yetersizliği nedeniyle Kapadokya’nın önemli hasarlar aldığını, otel, AVM, betonarme binalar yapıldığını, yasaya aykırı ruhsatlar çıkarıldığını anlatan Muhcu, şunları söyledi: “İmar barışı ile Kapadokya daha büyük yaralar aldı. Kaçak, kural dışı ruhsat ve eklerine aykırı yapılar yasalaştırıldı. Hem de yargı kararlarına rağmen, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na rağmen sit alanlarında imar barışı yapılamaz demesine rağmen hâlâ vatandaşın yoğun şekilde başvuruları devam ediyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ‘sitler, tarım arazileri, kıyılar, heyelan bölgeleri için imar barışına başvuramazsınız, buralardaki kaçaklar yıkılacaktır’ açıklaması yapmıyor. Bu başvuruların hiçbirinin kabul edilmemesi gerekiyor. Ama tüm bunlara rağmen Kapadokya alan başkanlığının hızla kurularak bölgenin gerçek anlamda koruma altına alınması için çalışmalara başlanmalıdır.”