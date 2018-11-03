Periler kurtuluyor

NEVŞEHİR’de bir dizi incelemelerde bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali İlhami Aktaş ve Belediye Başkanı Atilla Seçen’i ziyaret etti. Bakan Ersoy ziyareti sırasında Hürriyet’te ‘Peribacaları şaştı bu işe’ başlığıyla yayımlanan haberi değerlendirerek şunları söyledi:

‘ALAN BAŞKANLIĞI KURACAĞIZ’

“Bunları yerinde görmek için buradayız. Kapadokya, birçok ilgili bakanlığın ortak çalışma yapması gereken bir bölge. Özellikle Çanakkale’de olduğu gibi burada da bir ‘Alan Başkanlığı’ kurmak istiyoruz. İlgili bakan arkadaşlarımızın hepsiyle konuştuk ve mutabık kaldık. Kapadokya, yetki anlamında birçok bakanlığın çakıştığı bir nokta. Alan Başkanlığı Sistemi, bunları hep birlikte ele alan bir sistem. Burada yapacağımız çalışmalarda daha hızlı ilerleyeceğimiz bir sistem. Bölgeyi son bir kez daha gezip, STK’larla görüşüp, ‘Alan Başkanlığı Sistemi’ni gerçekleştireceğiz.

‘ARTIK EYLEM VAKTİ’





İmar barışı iyi niyetli bir uygulama. Belli bir süreyi kapsıyor. Bu süreyi aşanları kapsamıyor. O parayı yatırıp belgeyi alınca imar barışından yararlanıyor olmuyor arkadaşlar. Devletten önce, bölge halkının sahip çıkması gerekiyor. Kurallara uymayan arkadaşlar, sonrasında neyle karşılaşacaklarını görecekler. Umdukları gibi olmayacak o iş. Kapadokya, turizm açısından bizim gözbebeğimiz. Türkiyeyi tanıtan birkaç yüzden biri. Turizmde Türkiye’nin birkaç yüzü var, Kapadokya da onlardan biri. Biz değerini de kıymetini de biliyoruz. Yöre halkıyla birlikte daha iyi yerlere nasıl getirebiliriz, ona kafa yoruyoruz. Arada tabii çürük yumurtalar olacak. Elbirliğiyle o çürük yumurtaları eleyeceğiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar, yanlarına kâr kalacağını sanmasın. Uygulamayı da hep birlikte göreceğiz zaten. Artık konuşma değil, eylem vakti.” -Zafer BARIŞ/DHA

‘BİZ KAÇAK PEŞİNDEYKEN DEVLET YASA ÇIKARDI’

DÜNYA Mirası Listesi’ndeki Kapadokya’da yaşanan kaçak inşaatlar Uçhisar ve Göreme belediyelerinin sınırları içinde yoğunlaşıyor. Kapadokya’da araştırmamız sürerken ilginç bir tabela dikkatimizi çekti. Uçhisar Belediyesi sınırları içinde yer alan Güvercinlik Vadisi’nin girişinde Belediye Başkanı Ali Karaaslan’ın adının yer aldığı tabelada, “2 pafta 14279 parsel üzerinde belediyemizce çevre düzenleme çalışması yapılmaktadır” yazıyordu. Ancak yetkililere sorduğumuzda, yerin 14279 değil 8524 numaralı parsel olduğu ve çevre düzenlemesi değil, birinci derece arkeolojik ve kentsel sit alanına iki katlı kaçak inşaat yapıldığı tespiti tutanaklara geçirildi.



‘MAL SAHİBİ BİZİ KULLANMIŞ’



Bölgede konuşulan belediye başkanının arkadaşına ait olduğu iddialarını Başkan Ali Karaaslan’a sorduk. Karaaslan, gönderdiğimiz fotoğraflar için “İnceleteyim” dedikten bir süre sonra bize şu bilgileri verdi: “Şimdi incelettim. Bizim çevre düzenlemesi levhamız olamaz, yol çalışması yapıyoruz, levhamız olur. Mal sahibi her kimse bizi kullanmış. Tetkik ettiriyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.”



‘ARKADAŞIM AMA HAKKI YOK’



“Bu kişi sizin arkadaşınızmış” diyerek iddiaları tekrarladığımızda ise Karaaslan, “Ben belediye başkanıyım, herkesle tanışırım, herkes arkadaşım. Arkadaşım olması kimseye bu hakkı vermez. Zaten burayla ilgili inşaatın durdurulması için bize yazı gelmiş. Bu şekilde bize 68 parsel üzerinde inşaatın durdurulması için Milli Parklar’dan, Kültür Varlıkları’ndan, Tarım İl Müdürlüğü’nden yazılar geldi. İmar Kanunun 32 ve 42. maddelerine aykırılıktan işlem yapılması için. Şu anda bunlarla ilgili de süreçler devam ediyor” dedi.



‘DEVLET YASA ÇIKARDI’



“Yıkım kararı aldığınız yer var mı” sorumuza ise Karaaslan, “Bu bir süreç, önce süre tanırsınız, kaçaksa belediye encümeniyle yıkım kararı alırsınız. Her şey aşama aşama. Evet bir talan var ama biz santim santim kaçak binaların peşine düşerken, vatandaşla karşı karşıya gelirken bir gece devletimiz vatandaşımla barışacağım, deyip bir yasa çıkardı. Şimdi de biz belediye olarak bu saatten sonra yapılanların önüne geçmeye çalışıyoruz o kadar ikilemli bir durum ki, çok sıkıntı yaşıyoruz” karşılığını verdi.



‘BELEDİYE VERDİ, BEN ASTIM’



8524 sayılı parselin sahibi olan ve belediye tabelasını kendisinin astığını söyleyen Mehmet Türker, “Belediye burayı temizlememi söyledi. Çünkü 6 kuşaktır burada yaşıyoruz. Atım, kuşlarım, önümüzdeki Hazine arazisindeki taşları, at, inek pisliğini, eşek arabasını temizlemem için bana yazı verdi. Ben de Kültür Varlıkları, Çevre Bakanlığı, Koruma Kurulu, Milli Parklar, belediye rahatsız etmesin diye o yazıyı astım. Her gün biri geliyor çünkü. Otel yaptığım doğru değil. Çevremde her yer otel bir ben değilim. Burası benim evim” dedi.

BELEDİYE ÇALIŞANI BİLE VAR İDDİASI

- Göreme Belediyesi sınırları içinde de tarihi alanlar üzerinde kaçak inşaatların sürdüğü belirtilirken, bölge halkı “Öyle ki belediye çalışanları bile var kaçak yapı yapanlar içinde” iddiasını dile getirdi. Bunun üzerine aradığımız Belediye Başkanı Nuri Cingil, kendilerinin yasaların emrettiği şekilde gelen ihbarları değerlendirip, işlem yaptıklarını belirttikten sonra şöyle konuştu: “Belediye çalışanımızın kaçak inşaat yaptığı doğru değil. Önümüzde 15 tane kaçak inşaat dosyası var. İmar Kanunumuz hem para hem de para cezası öngörüyor. Biz yasalar doğrultusunda hassasiyetle gereken işlemleri yapıyoruz.”

BAKAN KURUM: HEPSİ YIKILACAK





TEKİRDAĞ’da çeşitli ziyaretlerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise Kapadokya’da tespit edilen 100’ün üzerinde kaçak yapı olduğunu ve 31 Aralık 2017’den sonra yapılan kaçak yapıların yıkılacağını kaydederek şunları söyledi: “Nevşehir Kapadokya’da tespit ettiğimiz 100’ün üzerinde kaçak yapı var. Bunlar 31 Aralık 2017 tarihinden sona yapılmış yapılar. Bu yapılar İmar Barışı’na dahil değildir. Bu yapılara ilişkin hem savcılığa suç duyurusunda bulunduk hem de valiliğimiz bu sürecin götürülmesini takip ediyor. Bu yapılar İmar Barışı’na girmeyecek. Bunların hepsi de yıkılacak. İmar Barışı’nı iyi anlamak lazım. İmar Barışı 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış kaçak yapıların devletimizle olan barışı, vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi adına yapılmış bir kanun düzenlemesidir. Bu kanun düzenlemesiyle birlikte elektriğini, suyunu, doğalgazını alamayan vatandaşımızın önünü açmak için yapılmış bir düzenleme. O yüzden bunu iyi anlamak lazım. 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılmış hiçbir yapıyı ilgilendirmiyor ve bunların hepsinin tespitini yapıp yıkımlarını gerçekleştireceğiz.”

8.5 MİLYON VATANDAŞ FAYDALANDI



Kurum, İmar Barışı’ndan 8.5 milyon kişinin yaralandığını açıklayarak, “Biz İmar Barışı’na gelir olarak bakmıyoruz. Yaklaşık 8.5 milyon vatandaşımız yararlandı. İnşallah bu 14-15 milyonlara ulaşacak. Çok ciddi talep var. 31 Aralık 2018 tarihine kadar başvuruları uzattık” dedi. -Ruhan YALÇIN/DHA