Peribacalarının orada otel yapıyor, şu hale bak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPeribacalarının orada otel yapıyor, şu hale bak
GeriGündem Peribacalarının orada otel yapıyor, şu hale bak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ALTUNCU - BURSA
16.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Peribacalarının orada otel yapıyor, şu hale bak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Peribacalarının orada otel yapıyor, şu hale bak

Bursa'da Gökdere Meydanı’nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

‘İYİ Kİ YALAN SÖYLÜYOR’

“Bursa’ya 50 katrilyon yatırım yaptık. CHP bu rakamlardan anlamaz. Onlar sadece bol bol yalan söyler. Ama iyi ki yalan söylüyorlar. Biz de yargıya gönderiyoruz. Yargıdan işte bir tane 1.5 milyon geldi. Bir tane 1 milyon geldi.

TAZMİNAT MEHMETÇİK’E

Şimdi parayı teslim aldıktan sonra gerçi Mehmet Özhaseki kardeşim parayı aldı ve dün Kızılay Meydanı’nda döner dağıttı. Ben de büyük ihtimalle bunu Mehmetçik Vakfı’na vermek suretiyle... Bay Kemal bizim teröristleri öldürmemizden rahatsız oluyor. O terör örgütünün desteklediği HDP ile rahatsız oluyorlar.
Bunlar ahlaksız. İşte bir tane terör örgütünün mensuplarından milletvekili bayan, benim bayan polisimin elini ısırdı. Bunun hesabını sormayacak mıyız? Böyle 25 kuruşa simit yok. Bedelini ödeyecekler.

‘OSMANLI TOKATI ATIN’

Birileri ellerini ovuşturarak belediye başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının aleyhimizde sonuçlanması için gayret sarf ediyor. CHP, yanında kim var? Kandil’in tayin ettiği, desteklediği HDP var. Benim vatansever, milliyetperver kardeşlerim, bu CHP ile el ele, kol kola olan Kandil’in desteklediği HDP’ye oyunu nasıl verir? İYİ parti bir taraftan ‘Milliyetçiyim’ diyor. Diğer taraftan da bu hanımefendi, bu CHP ile, bu terör örgütünün temsilcisi olan HDP ile acaba nasıl oluyor da el ele, kol kola dolaşıyor? Saadet Partisi’nin bunlarla el ele yürümesini siz anlayabiliyor musunuz? Eğer bu vatanı seviyorsak CHP ve diğerlerine 31 Mart’ta Osmanlı tokadını atın.

İNŞAATA TEPKİ

Peribacalarının orada otel yapıyor. Şu hale bak. Sen ne denli böyle kalkıp da bu peribacalarının oraya beton yığınlarını sokarsın. Sağ olsun Kültür ve Turizm Bakanımı aradım. Anında, hemen müdahalesi yapıldı. Ve ertesi gün yıkım başladı. Dedim ki, ‘Ne kadar buralarda kaçak göçek varsa hepsini yıkacaksınız’. Seçimden sonra ben oradayım.”

‘TÜM DÜNYAYA MESAJLARIMIZI VERDİK’

Ülkemizin ve milletimizin beka meselesi olarak gördüğümüz konuları da yakından takip ediyoruz. İşte dün Rusya’daydım. Soçi’de üçlü zirvenin dördüncüsünü yaptık. Oradan tüm dünyaya mesajlarımızı verdik. Ülke olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki, yaptığımız her tercih geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. Suriye meselesindeki en küçük yalpalamanın ilerde bize nasıl büyük maliyetler getireceğini çok iyi biliyoruz. Aynı şekilde, Doğu Akdeniz’deki, Kıbrıs’taki, Ege’deki gelişmelerde ülkemizin hakları, menfaatlerini sıkı bir şekilde korumadığımızda ilerde karşımıza nasıl bir manzara çıkacağını çok iyi biliyoruz.

‘BİZ ÜRETİYORUZ’

“Merminin fiyatıyla,domates, patates, patlıcanın, sivribiberin, bunların fiyatını karıştırıyorlar. Biz bunları niye anlatıyoruz, hanımefendi? Diyoruz ki, ‘Bak bunlar oluyor ama öbür tarafta biz Cudi’de, Gabar’da bu teröristlerin peşindeyiz. Kullandığımız bombalar var. Bunlar niçin kullanıyor. Ülkemizin mutluluğu için, huzuru için. Beyefendiler rahatsız oluyor. Biz laf ola beri gele değil Bay Kemal, hanımefendi, biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Dehşete düşüren görüntü! Çocuğun başına silah dayadı

Türkiye dün bu cinayetleri konuştu... 3 genç kız babasını öldürdü

O işadamına 15 yıl hapis cezası