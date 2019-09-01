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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
01.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Peri Komisyonu’nun ilk ‘11’i belli oldu

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‘Peri Komisyonu’nun ilk ‘11’i belli oldu

Peri bacalarıyla ünlü Kapadokya’nın daha iyi korunması, yatırımcılar için de ağır ve uzun bürokratik süreçlerin kısalması amacıyla oluşturulan alan başkanlığı kapsamında görev yapacak komisyonunun, görev ve çalışma usullerine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandı.

Kapadokya sınırları içinde fiziki ve inşai uygulamaya yönelik karar alma, sit alanlarının tescili ve sınır değişiklikleri ile yeniden değerlendirilmesine ilişkin karar alma yetkisine sahip komisyon şu 11 üyeden oluşacak:

ALANINDA UZMAN

“Üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge planlama, jeoloji ve hukuk ile biyoloji veya kimya bölümlerinden lisans eğitimlerini tamamlayarak mezun olmuş, bakanlıkça görevlendirilecek, alanında uzman ve en az on yıl deneyime sahip yedi üye, Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri veya Nevşehir İl Özel İdaresi’nden görevlendireceği bir üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce görevlendirilecek, alanlarında uzman birer üye, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nca görevlendirilecek bir üye.”

Komisyonda ayrıca görüşülecek konuyla ilgili belediye başkanlığı ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden görevlendirilecek birer temsilci üye de yer alacak. Konunun niteliğine göre oy hakkı olmamak kaydıyla ilgili kurumlardan uzman da çağırılacak toplantılara meslek odalarından da gözlemci katılabilecek. Başkan ve yardımcısı, 11 üyenin katılımıyla yapılacak toplantıda salt çoğunluğu oylarıyla seçilecek.

MENFAAT YASAĞI

Komisyon üyeleri, göreve yetki alanlarına giren konularda hiçbir menfaat sağlayamayacak. Aksine davrandığı saptananın üyeliği sona erdirilecek. Gündemdeki konuyla kişisel ya da üçüncü derece de dahil kan ve sıhri hısımları açısından ilişkisi ya da menfaati olan üye, toplantıya katılıp oy kullanamayacak. Komisyon, üyelerinin üyelikleri sırasında hazırlanıp iletilen plan ve projelerini de görüşemeyecek. Projelerin üyelik öncesinde hazırlanmış olması halinde ise proje sahibi üye konunun görüşüldüğü toplantıya katılıp oy kullanamayacak. ◊ ANKARA

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