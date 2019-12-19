Müze yönetimi, yabancılara verdiği sesli tepkiyi de dikkate alarak güvenlik ve doğal görsellik adına bahçede kaz beslemeye başladı. Ancak kazlardan biri müzeyi gezen bir ziyaretçinin çocuğunu önce kovaladı daha sonra da kalçası ve bacağından ısırdı. Yaşanan olay o an tatlıya bağlansa da çocuğun ailesi Bakanlığa şikâyette bulundu. Bakanlığın uyarısı üzerine envantere kayıtlı kazların ne yapılacağını kara kara düşünen müze yönetimi, çareyi tamamını müzeye 20 kilometre uzaklıktaki Perge antik kentine göndermekte buldu. Özel bir araçta taşınan kazlar, Perge’de ziyaretçilere kapalı olan özel bir alanda tutulmaya başlandı.

Hürriyet’e konuşan Antalya müzesinde görevli bir personel şunları söyledi: “Müzenin bahçesindeki kazları hem görsellik hem de bekçi köpeği gibi kullanıyorduk. Müzeyi ailesiyle ziyaret eden bir çocuk kazları rahatsız etmiş. Kazın biri de çocuğu ısırmış.

Olay Ankara’ya kadar gitti. Yapılacak tek şey kazları müzeden uzaklaştırmaktı. Biz de kazları Perge’ye gönderdik. Şimdi onlara ‘Perge’nin sürgün kazları’ diyoruz.”

Olayı doğrulayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel, “Kazlarımız Perge’de çok mutluymuş. Antik kenti ziyaret eden herkes kazlarımızı görebilir” diye konuştu.