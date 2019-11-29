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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.11.2019 - 17:16, Son Güncelleme:

Perfüzyonist nedir? Perfüzyonist ne iş yapar?

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Perfüzyonist nedir? Perfüzyonist ne iş yapar?

Sağlık Bakanlığına 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Söz konusu alımlarda bir kısım da 'perfüzyonist' kadrosuna ayrıldı. Bu gelişmenin ardından 'Perfüzyonist nedir?' ve 'Perfüzyonist ne iş yapar?' gibi sorulara internette yanıt aranmaya başlandı. İşte, perfüzyonistlik hakkında tüm merak edilenler...

2011 yılında resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanuna göre; Perfüzyonist,Perfüzyon alanında LİSANS eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer LİSANS eğitimleri üzerine PERFÜZYON alanında yüksek lisans yapan; kalp ve/veya büyük damarlarda yapılacak müdahelelerde ilgili uzman tabibler gözetiminde kalp akciğer makinasını kullanarak beden dışı kan dolaşımını yöneten sağlık meslek mensubudur.

PERFÜZYONİST'İN GÖREVLERİ

İlgili uzman hekimlerle işbirliği yaparak;
Kalp-akciğer makinasını yönetir.
Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanını yönetir.
Kardiyopulmoner bypass ve ekstrakorporeal dolaşım sırasında hastanın fizyolojik parametrelerini takip eder ve gerekli girişimlerde bulunur.
Miyokardın korunmasıyla ilgili gerekli işlemleri (kardiyopleji uygulaması) yapar.
Hemofiltrasyon-ultrafiltrasyon ve aferez uygulamalarını yapar.
Antikoagülasyonun monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gereken girişimlerin yapılmasını sağlar.
Terapötik hipotermi-hipertermi uygulamaları, termojenik lavaj ve vucüt sıcaklığı regülasyonu yapar.
Ekstrakorporeal dolaşım ekipmanı üzerinden kan ürünleri transfüzyonu, gerekli medikasyon ve anestezik ajanların uygulamasını yapar.
Ototransfüzyon, cell saver uygulamasını yapar.
İzole organ ve ekstremite perfüzyonunun yapılmasını, kemoterapötiklerin ve hücresel tedavilerin verilmesini sağlar.
Gerektiğinde donör doku ve organlarının korunmasına yardımcı olur.
Ekstrakorporeal membran oksijenasyon (ECMO) ve kısa, orta ve uzun dönem ventriküler destek cihazlarının yönetimini yapar.
İntravasküler membran oksijenasyon yönetimini yapar.
Kan gazları ve kan biyokimyasnın monitörizasyonu, analiz edilmesi ve gerekli girişimlerin yapılmasını sağlar.
Preoperatif hasta hazırlığı ve operasyon sonrası mortalite ve morbidite toplantılarına aktif olarak katılır.
Gerektiğinde trombosit jel üretimini yapar.
Ekstrakorporeal dolaşım fonksiyonlarının sağlanması için gerekli malzeme ve tekniğe hekimle konsülte ederek karar verir.
Ekstrakorporeal dolaşım desteğinde olan hastanın transportunda destek sağlar.
Ekstrakorporeal dolaşım sistemleri ve hasta dolaşımıyla ilgili hasta kayıtlarını tutar.
Ekstrakorporeal dolaşım sistemleriyle ilgili olarak perfüzyonist, perfüzyonist adayları ve diğer tıbbi personelin eğitimine ve yeterlilik/performans değerlendirmesine destek verir.
Kalite kontrolü çalışmalarında rol alır.
Mesleki gelişimini sağlamak amacıyla alanıyla ilgili bilimsel etkinliklere katılır, bilimsel yayınları izler ve değerlendirir.
Profesyonel etik kurallarına uyar.
Hasta haklarına duyarlılık gösterir.

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