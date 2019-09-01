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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) 
01.09.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Performans sanatçısının bahşiş kutusundaki parayı çaldılar

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ANTALYA’nın Kemer ilçesinde, canlı heykel performansı sergileyerek geçimini sağlayan Emre Balım’ın (24) bahşiş kutusundaki parası, 1’i kadın 3 yabancı turist tarafından çalındı. Olay anı, o sırada performansı çeken kişinin cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı. Balım,ÿ"Benim takıldığım nokta emeğimin çalınması değil sanata yapılan saygısızlık" dedi.

Antalya’da, otelde aşçılık yaparken ocak ayında mesleğini bırakıp sokakta canlı heykel performansı sergilemeye başlayan Emre Balım, bugüne kadar 5 ilde gösteri yaptı. Geçen hafta Kemer’e gelen Balım, burada da yerli ve yabancı turistler için sanatını icra etmeye devam etti. Üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Bir millet sanattan ve sanatkardan mahrumsa, tam bir hayat sahibi olamaz’ sözlerinin yazılı olduğu dövizi ve bahşiş kutusunu önüne koyan, giydiği özel kıyafetiyle heykel gibi hareket etmeden durarak yaptığı şovuyla geçimini sağlayan Emre Balım, bu gösterilerinden birinde hırsızların hedefi oldu.

İKİSİ OYALADI, DİĞERİ ÇALDI

Geçen hafta meydana gelen olayda, gösteri yapan Emre Balım’ın yanına gelen 1’i kadın 3 yabancı turist, fotoğraf çektirmek istedi. Bu sırada, 2 turist Balım’ı fotoğraf bahanesiyle oyalarken, diğer erkek turist ise bahşiş kutusundan para aldı. Bunu gören Emre Balım, parayı geri bırakmasını istedi ancak turist kabul etmedi. 3 kişi daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay anı ise o sırada Emre Balım’ın gösterisini cep telefonu kamerasına kaydeden başka bir kişi tarafından görüntülendi. Yanına gelen turistlerden 2’si Emre Balım’ı oyalarken, diğerinin bahşiş kutusundan parayı aldığı anlar görüntüye yansıdı.

’YAPTIKLARI GERÇEKTEN ÇOK AYIP’

Olayla ilgili konuşan Emre Balım, şüphelilerin yaptığının sanata saygısızlık olduğunu vurgulayarak, "Burada yaşadığım kötü bir olay oldu. Bağış kutumdan emeğimi çaldılar. Benim takıldığım nokta emeğimin çalınması değil sanata yapılan saygısızlık. Olay günü tanımadığım 3 kişi yaklaştı. Bir kişi önümü kapatmaya çalışıyor kırmızılı kadın. Diğer şapkalı olan kişinin ise çantamdan parayı aldığını gözümle gördüm ve videoya da yansıdı. Yaptıkları gerçekten çok ayıp. Sanata saygılı olmaları gerekiyor. İsterlerse sanatımı canı gönülden öğretirim o kişilere. Onlar da alın teriyle para kazanmanın ne olduğunu anlayabilir" dedi.

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