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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
01.10.2018 - 15:15, Son Güncelleme:

Perdecide akılalmaz olay! Önce yumrukladı, sonra...

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Perdecide akılalmaz olay! Önce yumrukladı, sonra...

ANTALYA'da 'indirimli perde' kavgasında tartıştığı müşteri Hakan Susam'ı ayağından vuran polis memuru A.K. açığa alınırken, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kayıtlarda, polis memuru A.K.'nin, Susam'ın elinden perdeyi almaya çalıştığı, karşılık vermesi üzerine dövdüğü, Susam'ın testereyle saldırması üzerine tabancayla ayağından vurduğu görüntüleri yer aldı.

Olay, 22 Eylül günü Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Geçirdiği trafik kazası nedeniyle yüzde 47 engelli raporu olan Hakan Susam, nişanlısı Esra Toprak ile bir alışveriş merkezinde satılan indirimli perdeyi aldıktan sonra parasını ödemek istedi. Kasanın yoğun olması üzerine bir süre bekleyen Susam'ın ayırdığı perdeyi, polis memuru A.K. almak istedi. Perdeyi kendisinin aldığını söyleyen Susam, sıra olduğu için beklediğini dile getirdi. Önce Susam'ın elinden perdeyi almaya çalışan A.K., daha sonra dövmeye başladı. Susam ise otomobilinden aldığı testereyle kendini savunmaya çalıştı.

Hakan Susam, olayların devamını şöyle aktardı:

"Polis olduğunu sonradan öğrendiğim kişi, 'Bekleyin şimdi geliyorum' diye ayrıldı. Kısa süre geçmeden ateş ederek geriye geldi. Üstelik bize doğru hedef gözeterek ateş etti. Evimiz yakın olduğu için herkes yanıma koştu. Ancak polis memuru A.K., bacağıma doğru namluyu çevirip ateş etti."

Olay sonrası çok baskı gördüğünü söyleyen Susam, "Beni şikayetimden vazgeçirmeye çalıştılar. İfademi değiştirmeye çalıştılar. Kendisinden sonuna kadar davacıyım. Bir perde yüzünden bunlar yapılır mı? Üstelik ben yüzde 47 ortopedi engelliyim" dedi.

Oğlunun başına gelenler yüzünden zor günler geçirdiklerini söyleyen Süveyda Susam ise "Ben çocuklarıma askere, polise saygıyı, bir şey olunca onlara sığınmalarını öğrettim. Artık nasıl güveneceğiz" dedi.

Diğer yandan, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olay anına ilişkin görüntü delil dosyasına konuldu. Kayıtlarda, tarafların tartışması, polis memuru A.K.'nin Hakan Susam'ı dövmesi, yerde sürüklemesi, ateş etme anı, yakınlarının sakinleştirmeye çalışması ve yaralıya vatandaşların yardım etme görüntüleri yer alıyor.

 

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