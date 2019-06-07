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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
07.06.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Pentagon'dan skandal karar

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Pentagon'dan skandal karar

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Türk pilotlarının eğitimlerinin durdurulması dahil Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atılacak bir dizi adımı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla ilettiği bildirildi.

Pentagon yetkilileri ilk kez Amerikan Foreign Policy Dergisi tarafından haberleştirilen mektubu AA muhabirine teyit etti ancak gün içinde konuyla ilgili bir brifing yapılacağı gerekçesiyle mektubun içeriğine dair yorum yapmaktan kaçındı.

TÜRK PİLOTLARIN EĞİTİMLERİ DURDURULACAK

Mektuptaki önemli detaylardan biri Türk pilotlarının eğitimlerinin 31 Temmuz itibariyle sonlandırılması olduğu belirtiliyor.

Arizona eyaletindeki Luke Hava Üssü ile Florida eyaletindeki Eglin Hava Üssünde eğitimleri devam eden 42 Türk Hava Kuvvetleri personelinin eğitimleri sonlandırılırken, personelin 31 Temmuz itibariyle üslerden ayrılmasının isteneceği ifade ediliyor.

Ayrıca, F-35 eğitimi için kasım ayına kadar ABD’ye gelmesi beklenen 34 Hava Kuvvetleri personelinin de seyahatlerinin iptal edileceğinden bahsediliyor.

TÜRK YETKİLİLERİ F-35 PROGRAM TOPLANTILARINA ALINMAYACAK

Bunların yanı sıra, mektupta Türk yetkililerinin F-35 program ofisine girişinin de 31 Temmuz itibariyle engelleneceğinin ifade edildiği belirtiliyor.

Mektupta, ayrıca 12 Haziran’da F-35 ile ilgili yapılacak üst düzey toplantıya Türk yöneticilerin davet edilmeyeceğinin değerlendirildiği ifade ediliyor.

Türk şirketlerine de parça üretimi konusunda sipariş verilmeyeceği kaydedilen mektupta, Türk şirketlerinin mevcut işlerinin alternatif kaynaklara kaydırılacağına dikkat çekildiği belirtiliyor.

Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçmesi durumunda ise bu adımların geri alınacağına vurgu yapılıyor.

Türkiye, 2002'de üretim ortağı olduğu F-35 Müşterek Taarruz Uçağıdan 100 adet almayı planlıyor.

Şu ana kadar 4 F-35 uçağının mülkiyeti Türkiye'ye verilmişti. Ayrıca bu uçakların uçuş eğitimleri ABD'de devam ediyor.

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