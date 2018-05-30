'Pensilvanya'ya değil halka gittik'

600 MİLLETVEKİLİNDEN 98’İ

“İSTANBUL her seçimde olduğu gibi 24 Haziran’da da seçimlerin belirleyici şehri olacaktır. Bu seçimde İstanbul Meclis’teki 600 milletvekilinin 98’ine tek başına karar verecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu İstanbul’da başarıyı yakalamaktan geçiyor. Eskiler zahmetsiz rahmet olmaz derler. Bizim siyaset tarzımızda çok çalışmadan netice almak söz konusu değildir.



NAMAHREM ELİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Bugün İstanbul’un fethinin 565. yıldönümü. Türkiye’ye fethin 600’üncü yıldönümü olan 2053 vizyonunu kazandırmış bir parti olarak bugünün anlamı bizim için çok daha farklıdır. Burada, Rabbimizin ve ecdadımızın huzurunda İstanbul’a ve tüm milletimize bir söz veriyorum. Fatih’in askerleri ve manevi rehberleriyle fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu mübarek beldemizde dalga dalga yayılan ezanların dinmesine asla müsaade etmeyeceğiz.



SANDIKTA GEREĞİNİ GÖSTERİR

Cumhurbaşkanı adayı olan arkadaşlarımızın yaklaşımlarını anlamak mümkün değil. Yeni havalimanı Türkiye’nin sadece prestij projesi değil. Aynı zamanda 2023 hedeflerinin de manivelası olacaktır. Atatürk Havalimanı boşalınca da burayı İstanbul’a yakışır bir millet bahçesi haline getireceğiz. Sen buna da karşı çıkarsın ama milletimiz zaten sana sandıkta gereğini gösterir. Atatürk Havalimanı’nın büyüklüğü nedir? Dünyadaki devasa, örneğin ABD’de Central Park, İngiltere’de Hydepark. Central Park bunun dörtte biri, üçte biri.

SENİN HAVSALAN BUNU ALMAZ

Tutturmuş ‘Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptıysa ben de dördüncüyü yaparım’. Ya yapamazsın, senin havsalan bunu almaz. Bak biz denizin altından Marmaray’ı geçirdik. Haberin var mı? Biz denizin altından Avrasya Tüneli’ni geçirdik. Haberin var mı? Biz Osmangazi Köprüsü’nü yaptık. Biz Adıyaman’a bağlanan Nissibi Köprüsü’nü yaptık. Haberin var mı? Ya basmaz bunların kafası basmaz. Yatırım denince akla AK Parti gelir.



YALAN ÜSTÜNE YALAN

Yalan üstüne yalan. Pensilvanya’dan bunun görüşmesini yaparak, AK Parti’yi kurma çalışmasını başlattığımı ispat etmezsen namertsin dedim. Belediye başkanlığım dönemimde Altunizade’de bulunurlardı. O zaman 2 veya 3 kere kendisiyle görüşmem olmuştur. Partimin kuruluşuyla alakalı asla. Cezaevinden çıktıktan sonra biz kime gittik biliyor musunuz? Pensilvanya’ya değil, halkımıza gittik. Şimdi ispat et. Ben Pensilvanya’ya giderken kimle gitmişim. İspat etmezsen namertsin.



SEN KİMSİN DE YAPTIRMIYORSUN

Çıkmış Kanal İstanbul’a karşıyım diyor. Yaptırmam ya diyor. Ya sen kimsin? Sen kimsin de yaptırmıyorsun. Kanal İstanbul yapıldığında dünyada bir marka olacak. Sayın İnce Osmangazi Köprüsü’nden nereye gidiyor? Yalova’ya gidiyor. Yalova’dan nereye geliyor? İstanbul’a geliyor. Bunu biz yaptık. Cebimizdeki parayla değil, kamu-özel ortaklığıyla. Biz buyuz.

Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Sen neyle konuşacaksın? Onlar benim çıraklık dönemimin ürünleridir. Ondan sonra kalfalık dönemi. Ondan sonra ustalık dönemi. Şimdi büyük ustalık dönemine hazırlanalım diyorum. Bize büyük ustalığın diplomasını vermeye hazır mısınız?”



BEKLENTİLERİMİZİN GERİSİNDE KALDIK

Çorlu’daki konuşmasını 3. havalimanı, şehir hastaneleri ve Kanal İstanbul görüntüleriyle destekleyen Erdoğan şunları söyledi: “Maalesef, uzun süredir Çorlu’da arzu ettiğimiz sonuçları yakalayamadık. Trakya bölgesinde AK Parti olarak hedeflerimizin, beklentilerimizin gerisinde kaldık. Trakya’nın AK partinin en güçlü olduğu bölgelerden biri olmaması için hiçbir sebep göremiyorum.



ONA İNCE İNCE BU İŞLERİ ANLATACAĞIM

Adaylardan bir tanesi ne diyor? ‘Havalimanı falan bu işlerle uğraşmam’. Sen ne işle uğraşırsın ki ya? ‘Bütçede para yok diyor. Bunlar havalimanı yapıyorlar’ diyor. Para olduğu zaman iş kolay. Para olmadan iş yapabiliyor musun? Ben ekonomistim, kaynakları çeşitlendireceksin. Dünyaya bunun dersini verdik. Anlaşılan o ki, İnce bu işleri bilmiyor. Ona ince ince bu işleri anlatacağım. Sayın İnce biz Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü nasıl yaptık, yeni havalimanını nasıl yapıyoruz? Bu sistemle yapıyoruz. 29 Ekim’de inşallah buranın açılışını yapacağız.”