Pensilvanya’da FETÖ mizanseni mi
Ankara, ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kampında bir silahın ateşlendiği iddiasını yakından takip ediyor. ABD polisinden yapılan açıklamada, silahı ateşleyen kişinin olay yerinden kaçtığı ve bulunamadığı öne sürülürken, Ankara olayın FETÖ tarafından hazırlanmış bir mizansen olabileceği üzerinde duruyor.
MİT’in son dönemde FETÖ’nün üst düzey isimlerini yurtdışında düzenlediği operasyonlarla alıp Türkiye’ye getirmesi üzerine örgütün, benzer bir operasyonun ABD’de de yapılacağından korkmaya başladığı belirtildi. FETÖ’nün bu tür operasyonlara karşı ABD güvenlik birimlerini harekete geçirmek ve daha sıkı korunmak için böyle bir mizansen hazırlamış olabileceği ifade edildi.
TAŞINMAK İSTEMİŞ
Türk güvenlik birimleri, FETÖ’nün ABD makamlarından ilginç bir talepte bulunduğunu da tespit etti. Geçen ay ABD’nin Güney Carolina ve doğu sahillerinde büyük hasara yol açan Florence kasırgasının Pensilvanya’daki çiftliği de vurmasından endişe eden FETÖ, bu eyaletten ayrılmak istedi. Ülkenin iç kesimlerine taşınmayı planlayan FETÖ, bir başka yerde Pensilvanya’daki çiftlik büyüklüğünde güvenli bir alan talep etti. ABD makamlarının, FETÖ’nün bu talebine bir yanıt vermediği öğrenildi.
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