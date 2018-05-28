Pensilvanya iddiasını sürdürdü: Kiminle gittiğini biliyorum

GÖNÜLLERE KÖPRÜ KURDUM

“Demir ve betondan köprü yapmak kolay iş. Birincisini Demirel yaptı. 2’ncisini Özal yaptı. 3’üncüsünü Erdoğan yaptı. ‘4’üncüsünü de İnce gelir yapar’ dedim. Bana ‘Senin haddine mi düşmüş köprü yapmak?’ dedi. Parayı basıp köprü yaparsın. Demir ve betondan köprü yapmak önemli değil. Ben gönüllere köprü kuruyorum. Bana ‘Gariban cumhurbaşkanı adayı’ diyorsun. Sana göre garibanız, evet.

GÜN VE SAATİNİ AÇIKLAYACAĞIM

Seni desteklemeyen herkese ‘Hain, FETÖ’cü ve terörist’ diyorsun. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda tüm bilgiler elime ulaşınca açıklayacağım. Herkese hain ve FETÖ’cü dedin. Sen 2001 yılında partiyi kurarken, icazet almak için Pensilvanya’ya gittin mi gitmedin mi? Soru bu, basit. Kiminle gittiğini biliyorum, ona zarar gelmemesi için söylemiyorum. Cumhurbaşkanı olduğumda icazet almak için gittiğini açıklayacağım, gün ve saati ile. Bana ve millete cevap ver. Bank Asya’nın kurdelesini kesiyorsun ama gariban birisi Bank Asya’ya 100 lira yatırdı diye işinden ediyorsun. Sende hiç vicdan ve Allah korkusu yok mu?

TEK BAŞINA KALDIN

Ben Cumhurbaşkanı olduğumda bakanlarımı atayıp yürütmenin başında olacağım. Yasama ayrı, yürütme ayrı. Ama sen her yerde tek adam olduğun için bu ayrımı öğrenemedin. Şu beraber yola çıktığın arkadaşlarından yanında kim kaldı? Abdullah Gül, Bülent Arınç, Abdüllatif Şener, Ertuğrul Yalçınbayır yanında yok. Tek başına kaldın. Tek adamsın. Hiçbirisi yok.”





Asla kindar nesil yetiştirmeyeceğiz

"Eğitimde 1’inci hedefimiz başlangıcından bittiği yere kadar parasız yapmak. Okul öncesinden doktoraya kadar hiçbir sınavdan ücret alınmayacak. Dindar bir nesil yetiştirilmesinden rahatsızlık duymam. Ama asla kindar bir nesil yetiştirmeyeceğiz. Eğitimde dayatma değil, uzlaşmayı sağlayacağız. Eğitim siyasal bir hesaplaşma alanı olmayacak. Okul türlerinde ayrım yapılmayacak. Okul öncesi eğitim zorunlu olacak. Engelli çocuklar için bütün engelleri kaldıracağız. Taşımalı eğitim, ikili eğitim ve birleştirilmiş sınıf uygulaması kaldırılacak. Sıkı durun. Kapanan köy okullarını yeniden açacağız. Çocuklarımızı istemediği okula yollamayacağız."