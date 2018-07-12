Penis kanseri nedir? Penis kanseri belirtileri

Ürolojik kanserlerin içerisinde en az görülen türün penis kanseri olduğuna dikkati çeken uzmanlar, hastalığın altında yatan nedenlerin genital siğiller, şeker hastalığı, vücut direncini düşüren başka hastalıklar, sigara kullanımı, AIDS ve sünnet yaptırmamak olduğunu ifade ediyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında penis kanseri hakkında detaylar...

Penis Kanserinin Tanımı:

Penis kanseri penisteki hücrelerin kontrol edilemeyen büyümesi sonucu gelişen bir kanser türüdür. Penisin baş ya da gövde kısmından da gelişebilir. Sünnet olmayanlarda daha sık görülür.

Penis Kanserinin Belirtileri:

Penis kanserinin genellikle ilk belirtisi penis derisinde görülen kızarıklık, kalınlaşma, renk değişikliği, dökülme, yara ya da siğil benzeri oluşumlardır. Bu belirtiler çoğunlukla penisin baş kısmında ya da sünnet olmayanlarda sünnet derisinde olmakla birlikte penis gövdesinde de görülebilir.

Peniste şişme ya da bir kitle (yumru) oluşumu, büyümüş lenf bezelerine bağlı kasık bölgesindeki yumrular da penis kanseri belirtisi olabilir.

Penis Kanserinin Tanısı:

Penis kanserinin kesin tanısı biyopsi ile konur. Bu işleme muayene sırasında penis kanserinden şüphe edildiğinde başvurulur. Biyopsi sırasında şüpheli lezyondan küçük bir doku parçası alınır ve patoloji laboratuarına tahlile gönderilir. Bazen kasık bölgesindeki büyümüş lenf bezlerinden alınan iğne biyopsisi ile de penis kanseri tanısı konabilir.

Penis Kanserinin Tedavisi:

Penis kanserinin tedavisi hastalığın evresine yani yaygınlık derecesine ve kanserin türüne göre değişir. Bazen kanserli doku ile birlikte penisin bir bölümünü çıkarılması yeterli olabilir. Bazen ise penisin tamamının çıkarılması gerekebilir. Çıkarılan tümör dokusunun patolojik incelenmesi sonucu kanserin türüne ve hastalığın evresine göre, ışın tedavisi (radyoterapi) ya da ilaç tedavisi (kemoterapi) tedaviye eklenebilir.

Penis kanseri tedavisi sonrası dikkat edilmesi gereken hususlar:

Tedaviden sonraki dönemde hastalar, vücutta kalmış olabilecek kanser hücrelerin bir süre sonra kanserin tekrar ortaya çıkmasına neden olmasını engellemek için takip edilirler.

Bu süreçte hastalar belli aralıklarla kontrollere çağrılır. Kontroller sırasında genel muayene ve gerek duyulması halinde bazı kan testleri ve görüntüleme tetkikleri yapılabilir.