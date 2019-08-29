Pendik'te yürekleri ağza getiren görüntü!
İstanbul Pendik'te 5 katlı bir binanın çatısında çalışan işçileri görenlerin yüreği ağzına geldi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler faciaya davetiye çıkardı
Pendik’te 5 katlı binanın çatısına hiçbir güvenlik önlemi olmadan çıkarak çatı tamiri yapan iki kişi yürekleri ağza getirdi. Olası bir faciaya davetiye çıkarılan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÖNLEM ALMADAN ÇALIŞTILAR
Batı Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan 2 kişi, yerden metrelerce yükseklikte hiçbir güvenlik önlemi olmadan çatı tamiri yaptı. Çatı uçlarına kadar gelerek çalışma yapan işçiler, adeta yürekleri ağza getirdi. Canlarını hiçe sayan işçilerin düşme riskine rağmen zaman zaman çatının ucundan eğilip aşağıya baktığı görüldü.
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