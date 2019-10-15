Pendik'te vurulan küçük Hiranur'un vurulduğu davada sanığa tahliye
PENDİK’te, 21 Ağustos 2018’de oturduğu sitenin çocuk parkında arkadaşları ile birlikte oyun oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı, gürültü yaptığı için havalı silahla sırtından vurarak yaraladığı iddiasıyla ‘23 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Barış Balcı (26), tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması nedeniyle 15 ay sonra tahliye edildi. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasına da karar verdi.
Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Barış Balcı ve taraf avukatları katıldı. Savcısı, tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı, atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli olgular bulunduğu, kaçma ve delilleri karartma hususunda somut olgu durumu nazara alınarak, sanık Barış Balcı’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Müşteki avukatı Cengiz Tayfur da, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Sanık avukatı ise, müvekkilinin 15 aydır tutuklu olduğunu, ayrıca müvekkilinin eylemi gerçekleştirdiğine dair net ve kesin delil olmadığını belirterek, tutuksuz yargılanmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Barış Balcı’nın, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması nedeniyle tahliyesine, ayrıca Adli Tıp Kurumu’ndan raporun dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Mahkeme ayrıca, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasına da karar verdi.
Barış Balcı’nın ateş ettiği iddia edilen evde yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, bahse konu oda içerisindeki pencere kanadı açılarak yapılan bir atışın mağdur Hiranur Demircan’ın bulunduğu konuma ve sırtında bulunan yara izi yüksekliğine isabet edebileceği belirlenmişti.
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