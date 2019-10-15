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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
Haber Giriş: 15.10.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Pendik'te vurulan küçük Hiranur'un vurulduğu davada sanığa tahliye

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Pendik'te vurulan küçük Hiranur'un vurulduğu davada sanığa tahliye

PENDİK’te, 21 Ağustos 2018’de oturduğu sitenin çocuk parkında arkadaşları ile birlikte oyun oynayan 7 yaşındaki Hira Nur Demircan’ı, gürültü yaptığı için havalı silahla sırtından vurarak yaraladığı iddiasıyla ‘23 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Barış Balcı (26), tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması nedeniyle 15 ay sonra tahliye edildi. Mahkeme, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasına da karar verdi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Barış Balcı ve taraf avukatları katıldı. Savcısı, tutuklu sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, atılı suç için kanunda öngörülen ceza miktarı, atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli olgular bulunduğu, kaçma ve delilleri karartma hususunda somut olgu durumu nazara alınarak, sanık Barış Balcı’nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Pendikte vurulan küçük Hiranurun vurulduğu davada sanığa tahliye


Müşteki avukatı Cengiz Tayfur da, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı ise, müvekkilinin 15 aydır tutuklu olduğunu, ayrıca müvekkilinin eylemi gerçekleştirdiğine dair net ve kesin delil olmadığını belirterek, tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Barış Balcı’nın, tutuklu kaldığı süre ve delillerin toplanmış olması nedeniyle tahliyesine, ayrıca Adli Tıp Kurumu’ndan raporun dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.  Mahkeme ayrıca, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulanmasına da karar verdi.

Barış Balcı’nın ateş ettiği iddia edilen evde yapılan keşif sonucu hazırlanan bilirkişi raporunda, bahse konu oda içerisindeki pencere kanadı açılarak yapılan bir atışın mağdur Hiranur Demircan’ın bulunduğu konuma ve sırtında bulunan yara izi yüksekliğine isabet edebileceği belirlenmişti.

Hiranur yaşadığı dehşeti anlattı
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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