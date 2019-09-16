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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Fotoğraf: DHA-İHA
16.09.2019 - 01:45, Son Güncelleme:

Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

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Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. 1 kişi de hafif yaralandı. Kazada hayatını kaybedenin çantasına bakan yakını gözyaşlarına boğuldu.

İddiaya göre, TEM bağlantı yolu Kaynarca yönünde ilerleyen 34 ED 7418 plakalı Kamil Dalkılıç’ın kullandığı otomobil Sabiha Gökçen Havalimanı civarındaki tünelde direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Dalkılıç’ın otomobili karşı şeritteki Şehamettin Çilekçi’nin kullandığı 34 JV 4540 plakalı otomobille ile kafa kafaya çarpıştı.

Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Trafik kaza sonucu Şehamettin Çilekçi hafif yaralanırken Kamil Dalkılıç ile Çilekçi’nin kullandığı otomobilde yolcu koltuğunda oturan Fadime Çilekçi (63) hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda 112 Sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dalkılıç yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Pendik’te trafik kazası: 2 ölü 1 yaralı

Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu oluşurken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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