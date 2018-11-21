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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21.11.2018 - 11:30, Son Güncelleme:

Pendik’te parkta oynayan çocuklara ateş açmıştı! Flaş gelişme…

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Pendik’te parkta oynayan çocuklara ateş açmıştı! Flaş gelişme…

Pendik’te parkta oynayan çocuklara ateş ederek 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı yaraladığı iddia edilen B.B. hakkında 23 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede, şüphelinin küçük kıza yakın mesafeden hedef alarak ateş ettiği belirtildi.

Pendik’te parkta oynayan 7 yaşındaki Hiranur Demircan’ı yaraladığı iddia edilen B.B.(26) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hiranur Demircan’ın Pendik Dumlupınar mahallesi’nde bulunan site içerisindeki çocuk parkında arkadaşlarıyla birlikte oynadığı anlatıldı. Aynı siteye yakın binada oturan B.B.’nin savunmasında işten geldiğini, evde istirahat etmekteyken çocukların yüksek sesle gürültülü oynamaları nedeniyle çocukları uyardığını söylediği kaydedildi.

“EVİNİN PENCERESİNDEN TEK EL SİLAH SESİ DUYULDU”

Toplanan delillere göre şüphelinin site içerisinde bulunan çocuk parkında oynayanları gürültü yapmamaları için uyardığı, çocukların aynı alanda oynadıkları sırada B.B.’nin evinin penceresinden bir el silah sesi duyulduğu anlatıldı. Bir süre sonra Hiranur Demircan’ın evine gittiği, annesine sırtının acımasını söylemesi üzerine vurulduğunun anlaşıldığı, hastaneye kaldırıldığı ve muayenesinin yapıldığı, mağdurenin sırtında bulunan kurşunun çıkartılamadığı belirtildi. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullanıldığı belirtilen silahın bulunamadığı kaydedildi.

MESAFENİN YAKLAŞIK 5 METRE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bilirkişi tarafından olay yerinde hazırlanan rapora göre, şüphelinin ikametindeki pencerenin camında bulunan sinekliğin küçük olarak delindiği, pencerenin önünde beton duvarda sıyrılmış kırık beton izlerinin olduğunun tespit edildiği, şüphelinin bulunduğu yer ile mağdurenin vurulduğu mesafenin toplam 4.67 metre olduğunun belirtildiği anlatıldı. Mağdurenin vücudunda bulunan kurşunun daha sonra yapılan operasyona çıkarıldığı ve kriminal incelemeye gönderildiği kaydedildi.

“YAKIN MESAFEDEN HEDEF ALARAK ATEŞ ETMİŞ”

Şüphelinin yakın mesafeden mağdureyi hedef alarak ateş ettiği, ateş etme sonucu tel sinekliğin delindiği ve beton zemine çarpıp mağdureye isabet ettiği ve mağdurenin yaralandığı anlatıldı. Şüphelinin kastının yakın mesafeden ateş edip amacının ses çıkararak oynayan çocuklara sinirlendiğinden sonucunu düşünmeden ateş etmesinin öldürme kastı olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

23 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli B.B.’nin “çocuğu öldürmeye teşebbüs” ve “korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edilirse, şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Pendik’te 21 Ağustos 2018 tarihinde Dumlupınar mahallesi Ekspress sokak üzerinde bulunan bir sitenin parkında oyun oynayan çocukların üzerine ateş edilmişti. Olayda 7 yaşındaki Hiranur Demircan sırtından vurularak yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli B.B., çıkarıldığı mahkemece “olası kastla yaralama” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (21.11.2018)
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