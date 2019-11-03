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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA
03.11.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Pendik'te panik anları! Vatandaş sokağa döküldü

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Pendik'te panik anları! Vatandaş sokağa döküldü

PENDİK'te tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ve can kaybının bulunmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

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  • Pendikte panik anları
  • Pendikte panik anları
  • Pendikte panik anları
  • Pendikte panik anları
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Ecdat Sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Serkan Dokumacı ile anne ve babasının yaşadığı evde alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı.

Yangını fark eden Serkan Dokumacı anne ve babasını dışarı çıkardı. Dokumacı daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndürmeyi başaramayan Dokumacı da dışarı çıktı. 

Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken gecekonduda hasar meydana geldi. Mahalle sakini Yasin Oğuz, "İlk geldiğimde evin sahibi içerideydi, Serkan ağabey. Direkt içeri atladım. Camı falan kırdık. Elektrikleri patladı. Yapacağımız bir şey yoktu.

En fazla o kadarını yapabildik. Alevler ilk bir odadaydı, itfaiyeye haber verdik gelene kadar alevler iyice büyüdü, komple yandı. Yangının elektrikten çıktığını düşünüyorum ben. Çünkü 3-4 tane elektrik patlaması oldu. İçeride kimse yoktu.

Bir tek Serkan Ağabey vardı. Onunla da biz dışarı çıktık. Yapabildiğimiz müdahaleyi yaptık" dedi.

Alevli bir şekilde yanan gecekondu vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

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