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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
Haber Giriş: 13.10.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Pendik'te korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk kullanıyordu...

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PENDİK'te, 15 yaşında bir çocuğun kullandığı minibüs, bisikletli bir kişiye çarparak ölümüne neden oldu.  Çocuk gözaltına alınırken, kaza anı da kameraya yansıdı. 

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kavakpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yaşındaki bir çocuğun kullandığı belirtilen minibüs, iddiaya göre aşırı hızla ilerlerken, bisikletiyle yoldan geçmekte olan Zafer Öztürk'e çarparak altına aldı. Minibüsün altında sürüklenen yaşlı adam, yol kenarına savruldu. Minibüs park halindeki başka araçlara çarparak durabildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Zafer Öztürk, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Mahalle sakini Mustafa Güler, "Birden 'küt' diye bir ses geldi. Bir baktım adam havalandı ve sonra yere düştü. Üzerinden bir daha geçti adamın. Hemen olay yerine koştuk ve ambulansa haber verdik. Yaralı yerde kanlar içinde baygın halde yatıyordu" dedi. Bir başka mahalle sakini Murat Çavdar ise, "Olayın başlıca sebebi aşırı hız. Kullanan kişinin de ehliyeti yok ve yaşı da tutmuyor. İki genç çocuk vardı minibüste. Yolda hız kesici bir kasis de  olmadığı için çok süratli bir şekilde bisikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybedip park halindeki araçlara çarptı. Hepimiz panik yaşadık. Ambulansı aradık. Yetkililerden buraya hız kesici set yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu. Minibüsü kullanan 15 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Pendikte korkunç olay 15 yaşındaki çocuk kullanıyordu...

KAZA ANI KAMERADA

Minibüsün bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza sonrası olay yeri görüntüleri vatandaşların cep telefonuyla kayıt edildi. 

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