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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
03.07.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

Pendik’te iş adamına silahlı saldırı kamerada

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İstanbul Pendik’te iş yerine yürüyerek giden Suat D., yol ortasında yanına yaklaşan minibüsteki kimliği henüz bilinmeyen şahısların silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Suat D. kendisine kurşun yağdıranları silahıyla bir süre kovaladı. Ardından yere yıkılan adam tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Öte yandan yaralanan Suat D.’nin yanında muhasebeci olarak çalışan K.K. isimli kadın da Kartal’da pide kuyruğunda beklerken silahlı saldırıya uğramış, saldırı anı güvenlik kamerasına yansımıştı.

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  • Pendikte iş adamına silahlı saldırı
  • Pendikte iş adamına silahlı saldırı
  • Pendikte iş adamına silahlı saldırı
  • Pendikte iş adamına silahlı saldırı
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Olay, dün Pendik'te meydana geldi. Makine imalatı yapan bir firmanın sahibi olan Suat D. iş yerine doğru yürüdüğü sırada yanına bir minibüs yaklaştı. Minibüste bulunan kimliği henüz bilinmeyen silahlı şahıs, aracın camından silahını doğrultarak Suat D.’ye kurşun yağdırdı.

Bacağına 2 kurşun isabet eden Suat D. silahına davranarak kendisine saldıranları kovalamaya başladı. Saldırganları yaralı halde kovalayan Suat D. kısa süre sonra kovalamacadan vazgeçti. Ardından yaralı halde Suat D. kendi aracı ile tedavi edilmek üzere hastaneye gitti.

İş adamına minibüsten gerçekleşen silahlı saldırı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Suat D. yürüdüğü sırada arkasından minibüsle yaklaşan şahıslar kurşun yağdırıyorlar. Yaralanan Suat D. silahını çıkararak saldırganları kovalıyor.

Öte yandan, silahlı saldırıya uğrayan Suat D.’nin yanında muhasebeci olarak çalışan K.K. isimli kadın geçtiğimiz ay Kartal’da pide kuyruğunda beklediği sırada sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı. Kadına silahlı saldırı gerçekleştiren saldırganlar ise yakalanmıştı. Polis şimdi iki olayın bağlantılı olup olmadığını araştırırken, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kartal'da fırın önünde bekleyen kadına silahlı saldırı kamerada
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