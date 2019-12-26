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Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL(DHA)- İHA
26.12.2019 - 14:13, Son Güncelleme:

Pendik'te feci kaza! Görenler yardıma koştu

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Pendik'te feci kaza! Görenler yardıma koştu

İstanbul Pendik’te seyir halinde olan iki lüks aracın çarpışmasıyla meydana gelen kazada iki sürücü de yaralandı. Sürücülerden biri çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı. İtfaiyenin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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  • Pendikte lüks otomobiller birbirine girdi: 2 yaralı
  • Pendikte lüks otomobiller birbirine girdi: 2 yaralı
  • Pendikte lüks otomobiller birbirine girdi: 2 yaralı
  • Pendikte lüks otomobiller birbirine girdi: 2 yaralı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 12.15 sıralarında Pendik Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi ile Fırat Ilgaz Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre Rıfat Ilgaz Caddesi'nden Muhsin Yazıcıoğlu Caddesine dönmek isteyen 34 HA 4444 plakalı otomobil sürücüsü Ali Çoban Cadde üzerinde seyir halindeki Hasan Alkan yönetimindeki 34 LU 7229 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürücüler yaralandı. Yaralı Hasan Alkan araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan Alkan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücüler Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle cadde üzerinde tek yönlü trafik yoğunluğu yaşandı. Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

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