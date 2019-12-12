Pendik'te dilencilere operasyon! Ekipler şaşkına döndü

Pendik'te dilencilere yönelik çalışma yapan zabıta ekipleri karşısına çıkan manzarayla şaşkına döndü. Kumaştan yaptığı sahte bebekle dilenerek insanların duygularını istismar eden kadın dilenci zabıta tarafından yakalandı. "Açız" yazısı ve sahte bebekle dilenen kadın zabıta merkezine götürülerken, sahte bebeğin görüntüsü şaşkına çevirdi.



İnsanların duygularını sömüren dilencilerin yaptığı akıl almaz taktiklere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede insanların duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yaptı.



Pendik Yenişehir Mahallesi'nde üstüne astığı "Açız" yazısı ve bebekle dilenen bir kadını gören ekipler hemen harekete geçti. Kadını yakalayan ekipler Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürmek üzere kadının minibüse bindirdi.



Bu sırada bebeği kadının kucağından alan ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Kadının kucağında bebek diye taşığıdı şeyin kumaştan yapılmış sahte bebek olduğunu gören ekipler adeta şok oldu.



İnsanların duygularını bu şekilde istismar eden kadına tepki gösteren zabıta görevlileri , dilenci kadına zabıta merkezine götürdü.





İLÇE DIŞINDAN MİNİBÜSLE GELİYORLAR



Ekiplerin yaptığı incelemede ceza kesilen dilencilerin çoğunun organize şekilde ilçe ve şehir dışından minibüslerle geldiği belirlendi. Pendik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, halka profesyonel dilencilere karşı uyanık olunması uyarısında bulundu. Kendilerini aç ve mağdur gösteren profesyonel dilencilerin bu yolla tahmin edilemeyecek kadar büyük gelir elde ettikleri vurgulanırken, dilencilere yönelik denetimlerin artırılacağı bilgisi verildi.

İŞTE MADDE MADDE PROFESYONEL DİLENCİLİK NUMARALARI



Şüphelilerin sınıf ve çeşidine göre dilenme usulleri ve dilendikleri yerlerin de değiştiğini belirten ekipler, profesyonel dilencilik numaralarını 11 maddede sınıflandırdı.



Ekiplerin belirlediği profesyonel dilencilik numaraları ise şöyle;



1. Yola atlayarak sakatlanma numaraları:



Grup şekilde dilenenlerden bir kişi araç önüne atlayarak şoförün kendisine çarpmasını sağlıyor. Daha sonra kenarda bekleyen 2 suç ortağı ile şoförden büyük miktarda para almaya çalışıyorlar.



2. Oyuncak bebek ve çocuklarla dilenme:



Dilencilerin para kazanmak için denemediği yöntem kalmıyor. Bazen oyuncak bebeği kundağa sararak gerçek bebek süsü verip halkı kandıran kadınlar, bazen de çocuğuna uyku ilacı verip uyutup hasta olduğunu söyleyerek dilenen kadınlar yürek sızlatıyor.



3. Çöpten ekmek toplayarak dilenme:



Çöp konteynırları kenarlarında oturarak çöpten gıda toplama numarasıyla trafiğin ve yaya sirkülasyonunun yoğun olduğu yerlerde veya akşam vakti ateş yakmış bir şekilde karşınıza çıkabiliyorlar.



4. Mendil ve çorap satarak dilenme:



Bu grup kış aylarında ilçeye geliyor ve yoğun trafiğin olduğu yerlerde ve trafik ışıklarında başta küçük çocuklar olmak üzere kendilerini acındırarak dileniyor.



5. Kalem ve sakız satarak dilenme:



Bu grup apartman ve dükkanları gezerek kalem ve sakız satışı yaparak dileniyor.



6. Kendini çalışamaz durumda göstererek dilenme:



Bu gruptaki dilenciler ise alt geçitlerde ve işlek yerlerde sakatlık numarası yaparak halkın duygularını sömürüyor.



7. İbadet edenlerin duygularını istismar:



Profesyonel dilenci grupları arasında konar-göçer olan ve cami önlerinde dilenen bir grup da var. Cuma namazlarına özel dilenen gruplara karşı da dikkat etmek gerekiyor.



8. Bahşiş alma süsü vererek dilenme:



Düğün salonları ve nikah daireleri önlerinde bahşiş adetini bahane ederek damat, gelin ve yakınlarından ciddi paralar toplayan dilenci grupları var.



9. Yolda kalma bahanesiyle para toplama:



Bu gruptaki dilencilerden biri kendisine yaşlı kadın süsü veriyor. Yanındaki durumu düzgün görünen ve dilenci olmasına imkan vermediğiniz kadın "Yolda kaldık, yardımcı olur musunuz? diyerek para istiyor. Bu şekilde çok ciddi rakamlar toplayabiliyorlar.



10. Sağlık raporu ile dilenenler:



Ellerinde kendilerine veya yakınlarına ait sağlık raporuyla her yerde yanınıza gelerek para toplayan bu grup, tahmin edilemeyecek kazançlar elde ediyor.



11. Sara ve intihar numarası yapanlar:



Bir diğer grup ise, sara hastalığı veya intihar numarası yapmak pahasına parklarda, meydanlarda para toplamaya çalışıyor.