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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
17.06.2019 - 18:47, Son Güncelleme:

Pendik'te dehşet: Kız arkadaşını öldürüp intihar etti

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İstanbul Pendik'te kötü koku gelen bir eve giren polis, 1'i kadın 2 kişinin yan yana cesedine ulaştı. Yapılan incelemede, erkeğin önce genç kadını silahla ateş ederek öldürdüğü, ardından banyoda bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu, başaramayınca kız arkadaşının yanına uzanıp şakağına silahla ateş ederek intihar ettiği tespit edildi.

Olay, Pendik Harmandere Mahallesi Petek Sokak'ta bulunan bir evde geçtiğimiz Cumartesi günü meydana geldi.

Bugün komşular bir daireden kötü kokular gelmesi ve ev sahibine telefonla ulaşamaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı zorlayarak açtı ve içeriye girdi. Ekipler, evde yan yana bir kadın ile bir erkek cesedine ulaştı.

KIZ ARKADAŞINI BAŞINDAN VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Polis ekipleri 26 yaşındaki Yalçın Kahraman'ın, 29 yaşındaki kız arkadaşı Firdevs Sarıoğlu'nu başından silahla vurarak öldürdükten sonra evin banyosuna gittiğini ve intihar etmeye çalıştığını tespit etti.

ÖLEN KIZ ARKADAŞININ KAFASINA KAFASINI DAYAYARAK İNTİHAR ETTİ

Polis ekipleri evde yaptığı incelemede kan izlerinden Kahraman'ın banyodaki intihar girişiminin ardından evin çeşitli yerlerinde bulunduğunu ve son olarak öldürdüğü kız arkadaşı Firdevs Sarıoğlu'nun cesedinin başına gelerek kafasını, Sarıoğlu'nun kafasına dayadıktan sonra hayatına son verdiğini tespit etti.

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