Pendik’te cam yüklü kamyon devrildi: Yaralılar var

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPendik’te cam yüklü kamyon devrildi: Yaralılar var
GeriGündem Pendik’te cam yüklü kamyon devrildi: Yaralılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
28.03.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Pendik’te cam yüklü kamyon devrildi: Yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pendik’te cam yüklü kamyon devrildi: Yaralılar var

İstanbul Pendik'te kasasında tonlarca cam taşıyan kamyonun yola devrilmesiyle tuzla buz olan camlar yola saçıldı. Tonlarca camın kaldırımda yürüyen yayaların üzerine düşmemesi olası bir faciayı önledi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yola saçılan camlar temizlendi.

Olay, Pendik Yenişehir Mahallesi Bakü Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Kasasında tonlarca cam taşıyan seyir halindeki kamyon, virajı döndüğü sırada iplerle bağlı camlar kasadan sarktı. Camların sarkmasıyla dengesini kaybeden kamyon bir anda yola devrildi. Devrilen kamyonun kasasındaki tonlarca cam, adeta tuzla buz olarak yola ve kaldırıma saçıldı.

Pendik’te cam yüklü kamyon devrildi: Yaralılar var
Tonlarca camın, o esnada kaldırımdaki yayaların birkaç metre yakınına düşmesi olası bir facianın önüne geçmiş oldu. Kamyonun içinde bulunan Kazım Kaplan, Hasan Gedleç ve Yaşar Yılmaz yaralanırken, direksiyon başında olan Mustafa Karaslan kazayı yara almadan atlattı.

Pendik’te cam yüklü kamyon devrildi: Yaralılar var
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Devrilen kamyon vinç ile kaldırılırken, yola saçılan camlar kepçe yardımı ile temizlendi.

Pendik’te cam yüklü kamyon devrildi: Yaralılar var

Olaya tanık olan çevredeki bir vatandaş; "Çok yavaş geliyordu aşırı sürat yoktu. Biraz da yol rampaydı. Virajdan gelirken, halatlar kopunca sağ tarafa yattı. Sağ tarafa yatınca araç devrildi. Yoldan geçen vatandaş vardı hani bir saniye iki saniye ile kurtardı, yanında çocuklar el arabası ile geçiyordu. Bir iki saniye ile kurtardı. Bir de bu taraftan gelen bayan vardı, o da hemen hemen şimdi 5 metre yakınında kaldı" dedi.

Pendik’te cam yüklü kamyon devrildi: Yaralılar var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Definecilerin arkadaşları böyle dedi: Gömüyü kaçırdılar

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Fırtına saatte 90 kilometreyi bulabilir!

29 Mart’ta tecavüze uğrayan çocuk için Tarsus Adliyesi’ne

'En büyük yanılmayı onlar yaşayacak'