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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/DHA
11.03.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Pendik'te 2 çocuğu ile dehşeti yaşadı!

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Pendik'te çıkan yangında bir kadın, iki küçük çocuğuyla alevlerin ortasında kaldı. Önce alevleri söndürmeye çalışan kadın, başarılı olamayınca 2 çocuğunu alıp dışarı çıktı. Dumandan etkilenen kadın ve çocuklara olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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  • Pendikteki yangında 2 çocuğuyla alevlerin içinde kaldı
  • Pendikteki yangında 2 çocuğuyla alevlerin içinde kaldı
  • Pendikteki yangında 2 çocuğuyla alevlerin içinde kaldı
  • Pendikteki yangında 2 çocuğuyla alevlerin içinde kaldı
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Yangın saat 11.30 sıralarında Orta Mahalle Alibaba Caddesi Tuğra Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Anne ve çocuklarının evde bulunduğu sırada evin elektrik tesisatında yangın çıktı. Anne Sultan Özek yangına müdahale etmek istedi. Alevlere müdahale etmekte başarısız olunca, 2 çocuğunu alıp dışarı çıktı. Bu sırada vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Sultan Özek ve çocukları Asiye ve Efe Özek'e ilk müdahaleleri olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Anne ve çocuklarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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