Pendik’de gençlerin kavgası kanlı bitti: 5 yaralı! Vatandaşlar böyle müdahale etti
İstanbul Pendik’de iki kalabalık genç grup arasında kavga çıktı. Kavgada 5 genç yaralandı. Vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan gençleri kilimin üzerine yatırıp müdahale etti.
Pendik Sahili'nde kalabalık iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay meydan kavgasına dönüştü. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada 5 genç yaralanırken diğer şahıslar da olay yerinden hızla uzaklaştı.
Kavgaya tanık olan çevredeki vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Olay yerine polis ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlarca yapıldı. Vatandaşlar, yerde yatan yaralı gençleri kilimlerin üzerine yatırarak yardım etti. Daha sonra yaralılar, tedavi ve kontrol amaçlı olarak ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.
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