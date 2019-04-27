Pendik ilgisi
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Pendik Çarşı Camisi’nde kıldı.
Namazın ardından cami etrafında toplananlara kısa bir selamlama konuşması yapan Yıldırım, “Dualar müşterek, sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Cuma namazının ardından yürüyerek Pendik Belediyesi’ne giden Binali Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Belediye önünde toplanan vatandaşlara da kısa bir konuşma yapan ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i ziyarete geldiğini söyleyen Yıldırım, “Her şeyden önce değerli Pendikli hemşerilerime, Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin’e verdiğiniz bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey yıllardır Pendik’te, hizmetlerine devam edecek. Hizmetleri daha da artırarak, sizin için çalışmaya devam edecek. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir program yapmaksızın, tamamen kendiliğinden gelişen ve şahsıma, bizlere gösterdiğiniz bu yakın ilgi ve sevgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin bu güveni, sevgisi olduğu sürece, bizlere durmak yok, yola devam” dedi.
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