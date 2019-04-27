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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Pendik ilgisi

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AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Pendik Çarşı Camisi’nde kıldı.

Namazın ardından cami etrafında toplananlara kısa bir selamlama konuşması yapan Yıldırım, “Dualar müşterek, sizin güveninize layık olmak için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi. Cuma namazının ardından yürüyerek Pendik Belediyesi’ne giden Binali Yıldırım, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Pendik ilgisi

Belediye önünde toplanan vatandaşlara da kısa bir konuşma yapan ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’i ziyarete geldiğini söyleyen Yıldırım, “Her şeyden önce değerli Pendikli hemşerilerime, Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin’e verdiğiniz bu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey yıllardır Pendik’te, hizmetlerine devam edecek. Hizmetleri daha da artırarak, sizin için çalışmaya devam edecek. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir program yapmaksızın, tamamen kendiliğinden gelişen ve şahsıma, bizlere gösterdiğiniz bu yakın ilgi ve sevgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin bu güveni, sevgisi olduğu sürece, bizlere durmak yok, yola devam” dedi. 

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