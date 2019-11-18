‘Pendik cinayetleri akraba işi değil’
Pendik’te öldürülen Orhan, Rabia ve Ahmet Yılmaz’ın yakınları, saldırgan Ahmet Önal’ın akrabaları olmadığını söyledi.
Ailenin yakınlarından Sinan Güzel, “Biz kendisini tanımıyoruz. Önce marketimizde kızımızı, ardından binamızın içinde iki evladımızı katletmiş. ‘Akraba kavgası’ gibi haberler çıkıyor. Kesinlikle akrabamız değildir. Kendisini tanımıyoruz, bağımız yok. Kız isteme, şu, bu kesinlikle alakası yoktur” dedi. Orhan Yılmaz, Ahmet Yılmaz ve Rabia Yılmaz’ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından dün öğle saatlerinde alınarak Güllübağlar Mahallesi Gül Camisi’ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Orhan, Ahmet ve Rabia Yılmaz’ın cenazeleri, Yayalar Mezarlığı’na defnedildi. 3 kişiyi silahla vurarak öldüren, bir kişiyi ise yaralayan zanlı Ahmet Önal ise mahkemede verdiği ifadede “Bir anlık sinirle bu eylemi gerçekleştirdim. Pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin” dedi. Önal, “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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