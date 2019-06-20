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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan AKKUŞ/BURSA (DHA)
20.06.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Pencerede asılı kalan hırsızlık şüphelisi serbest

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Pencerede asılı kalan hırsızlık şüphelisi serbest

Bursa'da daha önce çalıştığı tamirhaneye hırsızlık için pencereden girmeye çalışırken 4 metre yükseklikte ayağından asılı kalıp yaralanan İsmail A., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede "Dükkana hırsızlık için değil, üşüdüğüm için girdim" diye ifade veren İsmail A., savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Olay, Cuma günü saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi’nde meydana geldi. İsmail A. (33) uyuşturucu tedavisi için yatırıldığı hastaneden kaçıp daha önce çalıştığı tamirhanenin önüne geldi. İsmail A., hırsızlık amacıyla tamirhaneye girmek isterken camını kırdığı 4 metre yükseklikte pencerede ayağından asılı kaldı. Kendi imkanlarıyla kurtulmayı başaramayan İsmail A., bağırarak yardım istedi. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine adrese, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından kurtarılan İsmail A., yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Tamirhanenin sahibi Ertan Tüzen ise daha önce yanında çalışan İsmail A.'nın psikolojik sorunlarının olduğunu belirterek, şüphelinin annesini telefon ile aradı. Tüzen, "Teyzecim oğlun yine dükkanımı soymaya çalışırken kırdığı pencerede sıkışarak asılı kaldı ve yaralandı. Mahalleli sesini duymuş polis ve itfaiye ile kurtardık şu anda, sağlık ekipleri hastaneye götürüyor bilginiz olsun diye aradım" diye konuştu.

İsmail A.'nın daha öncede 3 defa çilingir yardımı ve kendi imkanları ile iş yerini soyduğunu dile getiren Ertan Tüzen, "Daha önce dükkanda çalışırken defalarca bizden habersiz dükkana gelip çilingir yardımı ile kapıları açtırmış ve içeriden motorların parçalarını çaldı. Bir gün haberimiz yokken dükkâna geldiğimizde şans eseri hırsızlık yaparken suçüstü yakaladık, polis ekiplerine haber verdik. Yaklaşık 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra yine serbest kalmış. Bugün de dükkânı soymaya çalışırken, kırdığı pencerede sıkışarak asılı kalmış, komşular bağırma sesine uyanmış, yaralıydı zaten, ilk başlarda çok iyiydi yardımcı oluyordum fakat şikâyetçiyim üst üste dükkânımı 3 defa soydu" diye konuştu.

SERBEST KALDI

​Tedavisinin ardından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi İsmail A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta, "Gece 3 sıralarında hava birden serinledi ve üşümeye başladım. Gidecek yerim yoktu. Ben de daha önce bu dükkanda çalıştığım için buraya girip biraz ısınmak istedim, fakat camdan içeriye girerken ayağım sıkıştı. Kırdığım cam parçaları ayağımı keserken, havada asılı kaldım. Daha sonra bağırarak yardım istedim" diye ifade veren İsmail A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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