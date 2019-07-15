‘Pençe’ peşlerinde
TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 12 Temmuz gecesi başlattığı ve Kuzey Irak’ta Hakurk’un güney kesimlerini hedef alan ‘Pençe 2’ operasyonu devam ediyor.
Dün bir mağara içinde üç terörist cesedi bulundu. Komandonun sığınak ve mağaraların olduğu bir başka bölgede sıcak temas kurduğu terörist gruptan da biri yaralı olmak üzere toplam 4 terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece 27 Mayıs’ta birincisi başlatılan Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.
İHA BULUYOR, KOMANDO VURUYOR
Harekâta silahlı ve silahsız insansız hava araçları da destek veriyor. İHA’ların havadan belirlediği hareketlilikler sonucu bölgeye inen komando birlikleri, teröristlerin barınak ve sığınak olarak kullandıkları yerlere baskınlar düzenliyor. Komandoların ele geçirdiği mağara ve sığınaklarda kullanıma hazır bakımı yapılmış Doçka uçaksavarlar ve mühimmatları ile muhtelif yiyecek ve diğer bazı yaşamsal malzemeler de bulunarak imha edildi.
Bu arada Fırat’ın doğusuna denk gelen Suriye sınır hattına da TSK’nın personel ve zırhlı-paletliler de dahil olmak üzere askeri araç sevkıyatı devam etti.
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