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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU (Kahramanmaraş) (DHA)
30.05.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Pençe Operasyonu şehidi Uzman Çavuş Mehmet Taşhan gözyaşlarıyla uğurlandı

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Pençe Operasyonu şehidi Uzman Çavuş Mehmet Taşhan gözyaşlarıyla uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe Operasyonu'nda teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olan iki askerden Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan (28), memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın cenazesi sabah saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'ndan alınarak Türkoğlu ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, Türkoğlu Mezarlığı'na getirildi.

Burada düzenlenen törene; Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Kahramanmaraş milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile şehidin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Pençe Operasyonu şehidi Uzman Çavuş Mehmet Taşhan gözyaşlarıyla uğurlandı
'BİR TANESİNİ BANA VERSİNLER DE EZEYİM'

Törende bekar olan şehidin anne ve babası Ayşe- Halis Taşhan ile kardeşleri güçlükle ayakta durdu. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal'ın teselli etmeye çalıştığı anne Ayşe Taşhan, göğsüne iğne ile takılan oğlunun fotoğrafını öpüp 'Kuzum' diye gözyaşı döktü. Törene katılan şehidin bir silah arkadaşı başsağlığı dilediği Taşhan ailesinin acısını paylaştı.

Pençe Operasyonu şehidi Uzman Çavuş Mehmet Taşhan gözyaşlarıyla uğurlandı
Bu sırada şehidin annesi Ayşe Taşhan, "Götürsünler beni, bir tanesini bana versinler ezeyim onu. Ezeyim, paralayayım" dedi.

Pençe Operasyonu şehidi Uzman Çavuş Mehmet Taşhan gözyaşlarıyla uğurlandı
'İNLERİNE GİRİN, SAĞ BIRAKMAYIN'

Şehidin kız kardeşi de kendilerine başsağlığı dileyen şehit uzman çavuşun silah arkadaşından dikkatli olmalarını isteyerek, "İnlerine girin onların. Sağ bırakmayın, hiç sağ kalmasınlar" diyerek PKK'lı teröristlere lanet etti.

İl Müftüsü Celal Sürgeç'in cenaze namazını kıldırmasının ardından şehit uzman çavuş Mehmet Taşhan'ın naaşı gözyaşları arsında Türkoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Pençe Operasyonu şehidi Uzman Çavuş Mehmet Taşhan gözyaşlarıyla uğurlandı

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