Pençe Harekâtı ile ilgili son dakika açıklaması: Üç sığınak imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile ilgili açıklama yaptı. 20 metre aralıklarla tespit edilen üç sığınak imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında 20 metre aralıklarla 3 ayrı sığınak tespit edildi.
Sığınaklarda yapılan aramalarda 1 adet Av Tüfeği, 2 adet AK-47 şarjörü, 1 adet Kasatura, 64 adet BKC MK. Tf. mühimmatı, EYP yapımında kullanılan 15 kg civarı gübre, hazırlanmış EYP pil blokları (18 adet), EYP maksadı ile kullanılan uzaktan komuta alıcı ve vericisi, 30 metre kablo, 3 bidon 20 litrelik mazot, 3 bidon 20 litrelik asit ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi."
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