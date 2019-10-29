Pençe-3 Harekatı’nda rahatsızlanan asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-3 Harekâtında görevli bir askerin keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu duyurdu.
Şehit ile ilgili başsağlığı mesajı verilen Bakanlık açıklamasında "Pençe-3 Harekatı’nda görevli bir kahraman silah arkadaşımız, 28 Ekim 2019 tarihinde keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında rahatsızlanmış ve helikopterle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
KOCAELİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Pençe-3 Harekatı'na katılan Piyade Teğmen Kamuran Ablak (27) , dün görev yaptığı Irak'ın kuzeyinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği düşünülen Teğmen Ablak, helikopterle bölgeden alınarak Şırnak'a getirildi. Kamuran Ablak, hastanede yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
Kamuran Ablak'ın, Kocaeli'nin Gölçük ilçesi İhsaniye Çiftlik Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini askeri yetkililerden alan Orhan Ablak, gözyaşlarına hakim olamadı. Evli olan Kamuran Ablak'ın şehit olduğunu öğrenen mahalle sakinleri de taziye için Türk bayrağı asılan eve akın etti.
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