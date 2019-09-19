Pençe-3 açıklaması: Kış için yeni safhaya geçildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), teröristlerin kış üslenmesinin önlenmesi için Pençe-3 operasyonunda yeni bir safhaya geçilerek operasyonun doğuya doğru genişletildiğini duyurdu.
Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir, bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, 27 Mayıs’ta başlatılan operasyonun 12 Temmuz’da genişletildiğini belirterek şunları söyledi: “Bu operasyonlarda bugüne kadar 82 terörist etkisiz hale getirilmiş, 287 mağara, sığınak, depo ve barınak içerisinde 74 çeşitli cins ve çapta silah ve bu silahlara ait 40 bin 438 mühimmat ile 229 mayın, EYP ve EYP yapımında kullanılan 206 tüp ele geçirilmiştir. Sinat-Haftanin bölgesinde 23 Ağustos 2019’da başlatılan Pençe-3 operasyonu başarıyla devam etmektedir. Operasyonda bugüne kadar 29 terörist etkisiz hale getirilmiş, 28 mağara, sığınak, depo ve barınak içerisinde 21 çeşitli cins ve çapta mühimmat ele geçirilmiş, 60 mayın ve EYP tespit edilerek imha edilmiştir.
OPERASYON DOĞUYA GENİŞLEDİ
Pençe-3 operasyonunda elde edilen kazanımları geliştirmek maksadıyla 13 Eylül 2019’dan itibaren operasyon doğu istikametinde geliştirilerek sürdürülmektedir. Operasyon ile Pençe-3 bölgesine ilave olarak 60 kilometrekarelik alanın temizlenmesi planlanmıştır. Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak’ın kuzeyinde terör örgütünün barınmaya çalıştığı diğer bölgeler olan Zap, Avaşin, Basyan, Gara, Metina ve Kandil bölgeleri de hava harekâtları ve kara ateş destek vasıtalarıyla birçok kez vuruldu, vurulmaya devam etmektedir. Pençe Harekâtı’nın başladığı tarihten bugüne kadar, Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen PKK’lı 417 teröristin 111’ini Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilenler oluşturmuştur.”
Askeri kaynaklar da teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için yeni safhaya geçildiğini belirterek, “Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi. Doğuya doğru genişletilen harekât bölgesinin özelliği teröristlerin yoğun bir şekilde kış döneminde kış tertiplenmesi olarak ifade ettiğimiz tertiplenmeye geçeceği bölge” bilgisini verdi.
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