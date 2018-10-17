Pembe Top hangi hastalığın sembolüdür? Pembe Top nedir?
Pembe Top, Anadolu Efes Basketbol Kulübü'nün başlattığı meme kanserine farkındalık yaratma kampanyasının sembolü oldu. Meme kanserinin erken tanısının önemini vurgulayabilmek için kullanılan Pembe Top, son günlerde birçok kişinin dikkatini çekmeye başardı. Peki, Pembo Top nedir? İşte, meme kanseri hastalığının sembolü hakkında bazı bilgiler
Pembe Top, Anadolu Sağlık Merkezi ile Anadolu Efes Spor Kulübü'nün işbirliği ile ortaya çıkmıştır. Meme kanseri Türkiye’de her yıl 4 bin 300 kadının hayatını kaybetmesine neden olurken, bu rakamın trafik kazaları nedeniyle oluşan yıllık can kaybıyla aynı olması hastalığın ciddiyetini ortaya koyuyor. Pembe Top ise bu hastalığın erken tanısı konusunda farkındalık yaratma yönüyle önem arz ediyor.
Meme kanserinde erken tanının önemi büyük, yaş gruplarına göre tercih edilecek tarama yöntemleri ise şöyle:
Kendi kendine meme muayenesi (20 yaşından sonra düzenli olarak her ay)
Hekim muayenesi (20-40 yaş arasında 3 yılda bir, 40 yaşın üstünde her yıl)
Mammografi (40 yaşında bir defa, 45 yaşından sonra her yıl)
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