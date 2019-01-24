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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Pembe Panter’de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir?

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Pembe Panter’de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir?

Fransız polis müfettişi Jacques Clouseau etrafında kurulmuş komedi filmleri serisi olan Pembe Panter, ülkemizde de bilinen bir karakter. Filmin en bilinen isimlerinden biri de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettiştir. Peki, Pembe Panter’de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir?

Pembe Panter’de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi Clouseau’dur. Filmin merkezinde David Niven olması plânlansa da, Peter Sellers daha popüler olmuş ve devam filmleri David Niven'ın canlandırdığı Phantom/Sir Charles Lytton yerine Peter Sellers'ın canlandırdığı Clouseau üzerine kurulmuştur. Pembe Panter serisinde çekilen filmlere ait bilgiler şöyledir:

Pembe Panter 1963           

Filmin merkezinde David Niven olması plânlansa da, Peter Sellers daha popüler olmuş ve devam filmleri David Niven'ın canlandırdığı Phantom/Sir Charles Lytton yerine Peter Sellers'ın canlandırdığı Clouseau üzerine kurulmuştur.

Karanlıkta Bir Çığlık            1964

The Pink Pantherdan bir yıldan daha kısa bir süre sonra gösterime girmiştir. Bu filmde, Pembe Panter filmlerinin vazgeçilmez iki karakteri Herbert Lom tarafından canlandırılan Dreyfus ve Burt Kwouk tarafından canlandırılan Cato ilk defa karşımıza çıkmaktadır.

Inspector Clouseau            1968  

Bu filmindeAlan Arkin Clouseau rolündedir ve (Dreyfus, Cato, the Phantom vs.) diğer karakterler yer almamakdadır. Mirisch Corporation, tarafından yapılmış olmasına rağmen Peter Sellers, Blake Edwards ve Henry Mancini bu filmin yapımına katkıda bulunmamışlardır.

Pembe Panter'in Dönüşü   1975  

Bu filmle birlikte Clouseau olarak Peter Sellers ve Edwards, Mancini, Dreyfus ve Cato da seriye dönmüşlerdir. Bu filmde Sir Charles Lytton Christopher Plummer tarafından oynanmıştır.

The Pink Panther Strikes Again    1976  

Pembe Panter'in İntikamı  1978   Bu filmin gösterime girmesinden iki yıl sonra Peter Sellers öldü.

Pembe Panterin İzinde       1982

Sellers'ın ölümünden sonra yapılan bu filmde The Pink Panther Strikes Again filminde kullanılmayan sahneler kullanılmış; serinin diğer filmlerine geri dönüşler de filmde yer almıştır.Müfettiş Clouseau kaybolmuş ve bulunamamıştır

Pembe Panter'in Laneti     1983  

Müfettiş Clouseau denizde kaybolduktan sonra bütün dünya onu aramak için elinden geleni yapar ancak Başmüfettiş Dreyfus bulunmasını istemez ve en sakar polisi bu vazifeye getirir

Pembe Panter’in Oğlu        1993  

Müfettiş Clouseau'nun Maria Gambrelli den olan oğlu Prenses Yasemin'i kaçıranların peşine düşer

Pembe Panter          2006  

Steve Martin Inspector Clouseau ve Kevin Kline'ın da başmüfettiş Dreyfus olarak oynadıkları bu film, yeni bir Pembe Panter serisinin başlangıcı olacak gibi görünmektedir. Filmde tek ilgi çekici taraf,Steve Martin'in Peter Sellers'a çok benzer bir sesle oynamasıdır.

Pembe Panter 2       2009  

Steve Martin'in oynadığı yeni serinin ikinci filmi. Bu filmde Dreyfus rolünü John Cleese oynamaktadır.

 

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