Pembe Panter’de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir?
Fransız polis müfettişi Jacques Clouseau etrafında kurulmuş komedi filmleri serisi olan Pembe Panter, ülkemizde de bilinen bir karakter. Filmin en bilinen isimlerinden biri de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettiştir. Peki, Pembe Panter’de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi nedir?
Pembe Panter’de Peter Sellers tarafından canlandırılan müfettişin ismi Clouseau’dur. Filmin merkezinde David Niven olması plânlansa da, Peter Sellers daha popüler olmuş ve devam filmleri David Niven'ın canlandırdığı Phantom/Sir Charles Lytton yerine Peter Sellers'ın canlandırdığı Clouseau üzerine kurulmuştur. Pembe Panter serisinde çekilen filmlere ait bilgiler şöyledir:
Pembe Panter 1963
Filmin merkezinde David Niven olması plânlansa da, Peter Sellers daha popüler olmuş ve devam filmleri David Niven'ın canlandırdığı Phantom/Sir Charles Lytton yerine Peter Sellers'ın canlandırdığı Clouseau üzerine kurulmuştur.
Karanlıkta Bir Çığlık 1964
The Pink Pantherdan bir yıldan daha kısa bir süre sonra gösterime girmiştir. Bu filmde, Pembe Panter filmlerinin vazgeçilmez iki karakteri Herbert Lom tarafından canlandırılan Dreyfus ve Burt Kwouk tarafından canlandırılan Cato ilk defa karşımıza çıkmaktadır.
Inspector Clouseau 1968
Bu filmindeAlan Arkin Clouseau rolündedir ve (Dreyfus, Cato, the Phantom vs.) diğer karakterler yer almamakdadır. Mirisch Corporation, tarafından yapılmış olmasına rağmen Peter Sellers, Blake Edwards ve Henry Mancini bu filmin yapımına katkıda bulunmamışlardır.
Pembe Panter'in Dönüşü 1975
Bu filmle birlikte Clouseau olarak Peter Sellers ve Edwards, Mancini, Dreyfus ve Cato da seriye dönmüşlerdir. Bu filmde Sir Charles Lytton Christopher Plummer tarafından oynanmıştır.
The Pink Panther Strikes Again 1976
Pembe Panter'in İntikamı 1978 Bu filmin gösterime girmesinden iki yıl sonra Peter Sellers öldü.
Pembe Panterin İzinde 1982
Sellers'ın ölümünden sonra yapılan bu filmde The Pink Panther Strikes Again filminde kullanılmayan sahneler kullanılmış; serinin diğer filmlerine geri dönüşler de filmde yer almıştır.Müfettiş Clouseau kaybolmuş ve bulunamamıştır
Pembe Panter'in Laneti 1983
Müfettiş Clouseau denizde kaybolduktan sonra bütün dünya onu aramak için elinden geleni yapar ancak Başmüfettiş Dreyfus bulunmasını istemez ve en sakar polisi bu vazifeye getirir
Pembe Panter’in Oğlu 1993
Müfettiş Clouseau'nun Maria Gambrelli den olan oğlu Prenses Yasemin'i kaçıranların peşine düşer
Pembe Panter 2006
Steve Martin Inspector Clouseau ve Kevin Kline'ın da başmüfettiş Dreyfus olarak oynadıkları bu film, yeni bir Pembe Panter serisinin başlangıcı olacak gibi görünmektedir. Filmde tek ilgi çekici taraf,Steve Martin'in Peter Sellers'a çok benzer bir sesle oynamasıdır.
Pembe Panter 2 2009
Steve Martin'in oynadığı yeni serinin ikinci filmi. Bu filmde Dreyfus rolünü John Cleese oynamaktadır.
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