'Pembe Panter' yakalandı!
Sosyal medya üzerinden anlaşıp geceliği 3 bin TL’ye fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiği iddiasıyla gözaltına alınan "Pembe Panter" lakaplı Ayşe B. adliyeye sevk edildi.
Adana’da sosyal medya üzerinden anlaşıp geceliği 3 bin TL’ye fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiği ileri sürülen "Pembe Panter" lakaplı kadın yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 yaşındaki Ayşe B.’nin sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilerle fuhuş yaptığı ve fuhuşa yer temin ettiğini saptadı. Bunun üzerine polis düzenlendiği operasyonla Ayşe B.’yi gözaltına aldı. ‘Pembe Panter’ lakabıyla fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B.'nin, anlaştığı kişilere sosyal medyadan görüntülü olarak kendisini gösterdiği öğrenildi.
Sosyal medya üzerinden anlaştığı kişilere lüks otellerde geceliği 3 bin liradan ‘Vip’ fuhuş yaptığı iddia edilen Ayşe B’nin aynı zamanda 500 TL’ye fuhuşa yer temin ettiği belirtildi.
Ayşe B. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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