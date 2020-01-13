Pelin Öğretmen’in iyilik okulu

İŞİTME engellilere yönelik eğitim merkezi olarak dört yıldır faaliyet gösteren Anlatan Eller, Türkiye’nin bu alandaki ilk dijital okulunu kurdu. Anlatan Eller’in mimarı matematik öğretmen Pelin Baykan, sağır bir arkadaşının matematik konusunda kendisinden yardım istemesiyle işaret dilini öğrenmeye başladı. İşaret diliyle matematik eğitimindeki problemleri fark eden Baykan, evinde bir video çekerek işitme engellilere matematik öğretebileceği çağrısında bulundu. Yüzbinlerce kez paylaşılan bu videonun ardından Pelin Baykan YouTube’da yayımladığı videolarla sağırlara matematik dersleri vermeye başladı.

ELLERİNİN IŞIĞI BİZİ AYDINLATIYOR

“Matematiği sevmeyen kimse kalmasın istiyorum” diyen Baykan, KPSS’ye yönelik matematik dersleriyle çalışmalarını sürdürdü. 2016 yılında 10 gönüllü arkadaşı ile birlikte Anlatan Eller Derneği’ni kuran Baykan, yaşadıklarını söyle anlattı:

“Videolardan aldığım tepkiler motivasyon oldu. Bir izleyicinin, ‘İki elinin ışığı bizi aydınlatıyor’ cümlesi beni çok etkiledi. İşaret dilinde eğitim konusunda ne kadar büyük eksikler olduğunu fark ettim. Sağır bireyler en çok matematik konusunda zorlanıyor. Bunu yıkmak istedim. Anlatan Eller Derneği’ni kurduktan sonra daha da kapsamlı çalışmalara başladık. İşaret dili konusunda, fırsat eşitsizliği konusunda, sağır kadınların kendi ekonomik özgürlüklerini kazanmaları konusunda çalışmalarımız var. 3-13 yaş arasındaki çocuklarla ayda bir gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimiz oluyor. Buraya kendisi işiten ailesi işitmeyen çocuklar da geliyor. Kendilerini yalnız hissetmemeleri, yetkinliklerini fark etmeleri, hayallerini keşfetmeleri üzerine programlar geliştiriyoruz.”

YENİ HEDEF KPSS’DE YÜZDE 70 BAŞARI ARTIŞI





m Dijital eğitimin işitme engellilerin hayatına büyük katkı sunduğunu gözlemledikten sonra YouTube kanalını bir dijital okula çevirmeye karar verdiğini anlatan Baykan, “Şehir fark etmeksizin herkesin eşit olarak yararlanabileceği bir platform kurmak istedik” diyor. 2018 yılında Şişli Belediyesi ile işbirliğinde yaptıkları etkinliklerin ardından eğitim alan gençlerin eskiye oranla yüzde 56 oranında başarılarını artırdıklarını vurgulayan Baykam esas önemli meselenin ortak dili kurabilmek olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bu dijital okulla birlikte bu yıl eğitim alan işitme engellilerin KPSS başarısında yüzde 70 başarı artışı hedefi koyduk. Ancak burada sayılardan daha önemli olan nokta işitme engelli öğrencilerimize ‘Aslında zor değil ben tüm bu dersleri başarabilirim’ hissini vermek.”

KARTINI GÖSTER DERSE KATIL

Aralık 2019’da hayata geçen dijital okula engelli raporu veya engelli kartı olan herkes ücretsiz olarak katılabiliyor. Baykan, eğitime matematikle başladıklarını ancak tarih ve coğrafya gibi diğer derslerin de hızla ekleneceğini belirtiyor. Dijital okula https://egitim.anlataneller.org.tr/ adresinden ulaşılabiliyor.