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    Pelin Çift’in Murat Bardakçı ile programı tartışma yarattı

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 09:19 | Son Güncelleme:

    TRT 1’de yayınlanan Pelin Çift İle Gündem Ötesi’nin son bölümüne Murat Bardakçı konuk oldu, programda yaşananlar sosyal medyada tartışma yarattı.

    Tarih konusundaki çalışmalarıyla tanınan gazeteci-yazar Murat Bardakçı, programda İngiliz devlet arşivinin kamuya açık belgelerinden alıntı yaparak, “Atatürk'ün hilafeti kaldırması en çok İngiltere'yi rahatsız etti” dedi.

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    “İyi de canım, bir dakika, kim yazdı onu dediniz? Yahu bir dakika ama” diye Bardakçı’nın sözünü kesen Çift, söz konusu belgeleri kaleme alan yetkiliyi kast ederek “İngiliz genel valisi umursadıkları biri miydi acaba?” dedi.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

    Çift’in bu itirazı dile getirirken sergilediği tavır ve “Hilafet kaldırılmasa daha iyi olurdu” şeklindeki sözleri sosyal medyada yüzlerce vatandaşın tepkisini çekti.

    Konu Twitter’ın yanı sıra Ekşi Sözlük’te de iki gündür gündemin üst sıralarında yer alıyor.

    Etiketler: Pelin Çift , Murat Bardakçı , Twitter , gündem
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