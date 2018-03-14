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    Pelin Çift kimdir, kaç yaşında?

    Hürriyet Haber
    14.03.2018 - 10:05 | Son Güncelleme:

    Gündem Ötesi programının sunucusu Pelin Çift, sosyal medyanın ve Ekşi Sözlük’ün en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ekran kariyerine hava durumu sunuculuğuyla başlayan Pelin Çiftin, yaşı, eğitimi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Pelin Çift kimdir, kaç yaşında, nereden mezun?

    Aslen İzmirli olan Pelin Çift, 1978 yılında doğdu. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nden ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'den mezun olan Pelin Çift, Galatasaray Üniversitesi, Radyo-Televizyon Gazeteciliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

    İlk işi, ekranda ilk canlı yayın deneyimi 1997'de NTV'de başladığı hava durumu sunuculuğu olan Pelin Çift, bir süre sonra kanalın haber sunuculuğu görevine getirildi. 2001 yılında bu kanaldan ayrıldıktan sonra yüksek lisansını tamamladı ve bir dönem Skytürk'te çalıştı. 2004-2009 yılları arasında CNN Türk kanalında devam eden 5 yıllık kariyerinin ardından 2009 yılında Habertürk TV'ye geçti.

    Pelin Çift günümüzde Habertürk TV'nin altın saatler saatlerinde yayınlanan Gündem ve Öteki Gündem isimli programların sunuculuğunu üstlendi.
    2013'te Show Tv'de Bir Milyon Kimin? adlı programın sunuculuğunu yaptı.  2015 itibarıyla TRT 1'de Pelin Çift ile Gündem Ötesi programını sunmaktadır.
    2016 Yılında kitabı Erhan Altunay ile birlikte "Ayasofya'nın Gizli Tarihi"adlı kitabı çıkardı.

     

    Etiketler: Pelin Çift kimdir , SeoHaber , gündem
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