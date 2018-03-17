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    Pelikanlar bu yıl 2 ay erken geldi

    İHA
    17.03.2018 - 09:48 | Son Güncelleme:

    Afrika'dan Anadolu'ya göç eden ak pelikanlar üreme dönemlerini geçirdikleri Amasya'daki Yedıkır Baraj Gölü'ne bu yıl yaklaşık 2 ay erken geldi.

    Ak pelikanların üreme alanı olarak Türkiye'de sadece Ardahan'daki Aktaş Gölü ile Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü'nü kullandığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi Müdürü Kemal Kartal, “Her yıl Nisan, Mayıs aylarında buraya gelirlerdi. Bu yıl havaların sıcak gitmesi dolayısıyla 1,5-2 ay gibi erken zamanda geldiler. Şu an adada 10 ak pelikanı gözlemledik” dedi.

    Pelikanlar bu yıl 2 ay erken geldi
    Ak pelikan sayısının yakın zamanda 80’i bulacağını tahmin ettiklerini anlatan Kemal Kartal, “Burada üredikten sonra yavrularını büyütüyorlar. Eylül, ekim gibi havalar soğumaya başlayınca tekrar göç ediyorlar” diye konuştu.

    Pelikanlar bu yıl 2 ay erken geldi
    Korunaklı ve insan müdahalesi olmadığından dolayı üreme alanı olarak seçildiğini değerlendirdikleri gölün ortasındaki ‘pelikan adası’ olarak adlandırılan ada ile yaban hayatın sürmesi için koşulların uygun olduğu alandaki 100 kuş türünün etrafa konuşlandırılan kameralarla kuş gözlemevinden takip edildiğine değinen Kartal, deneme amaçlı görüntü kayıtlarını almaya başladıklarını söyledi.

    Pelikanlar bu yıl 2 ay erken geldi
    Gözlemevinin bahçesine fidan diken askerler ve asker eşleri de göl etrafında yürüyüş yapıp dürbünlerle ak pelikanları gözlemledi.

    Pelikanlar bu yıl 2 ay erken geldi

    Etiketler: pelikan , ak pelikan , Amasya , Yedıkır Baraj Gölü , Kemal Kartal , Pelikan adası , gündem
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