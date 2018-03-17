Pelikanlar bu yıl 2 ay erken geldi

Ak pelikanların üreme alanı olarak Türkiye'de sadece Ardahan'daki Aktaş Gölü ile Amasya'daki Yedikır Baraj Gölü'nü kullandığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Amasya Şubesi Müdürü Kemal Kartal, “Her yıl Nisan, Mayıs aylarında buraya gelirlerdi. Bu yıl havaların sıcak gitmesi dolayısıyla 1,5-2 ay gibi erken zamanda geldiler. Şu an adada 10 ak pelikanı gözlemledik” dedi.



Ak pelikan sayısının yakın zamanda 80’i bulacağını tahmin ettiklerini anlatan Kemal Kartal, “Burada üredikten sonra yavrularını büyütüyorlar. Eylül, ekim gibi havalar soğumaya başlayınca tekrar göç ediyorlar” diye konuştu.



Korunaklı ve insan müdahalesi olmadığından dolayı üreme alanı olarak seçildiğini değerlendirdikleri gölün ortasındaki ‘pelikan adası’ olarak adlandırılan ada ile yaban hayatın sürmesi için koşulların uygun olduğu alandaki 100 kuş türünün etrafa konuşlandırılan kameralarla kuş gözlemevinden takip edildiğine değinen Kartal, deneme amaçlı görüntü kayıtlarını almaya başladıklarını söyledi.



Gözlemevinin bahçesine fidan diken askerler ve asker eşleri de göl etrafında yürüyüş yapıp dürbünlerle ak pelikanları gözlemledi.