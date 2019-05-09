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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 08:55, Son Güncelleme:

Pelda için vicdan yaralayan karar! Tecavüze uğrayıp öldürülmüştü…

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Pelda için vicdan yaralayan karar! Tecavüze uğrayıp öldürülmüştü…

17 yaşındaki Pelda Karaduman, nikâhsız evlendirildiği şahıs tarafından tecavüze uğrayıp öldürüldü. Zanlı, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapse çarptırıldı.

Diyarbakır'da 12 yaşındayken kaçırıp, tecavüz ettiği Pelda Karaduman'ı iki yıl önce öldüren katil zanlısı eşi Hüseyin Oruç, cinayeti haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapisle cezalandırıldı.

Sabah’tan Özgür Cebe’nin haberine göre; Hukukçular, Hüseyin Oruç'a verilen cezanın çelişkili olduğunu söyleyerek "Mahkeme, resmi nikâh yok diye sanığa eşe karşı değil, kasten adam öldürmekten yargılıyor ama aldatma iddiasından dolayı tahrik indirimi uyguluyor. Eğer eşi değilse nasıl aldatma suçundan indirim uygulanıyor" dedi. Pelda, henüz 12 yaşında iken dayısının oğlu Hüseyin Oruç tarafından kaçırılıp, tecavüze uğradı. Raporda, tecavüze uğradığı tarihte ruh sağlığının bozulduğu bilgisi yer alınca Hüseyin Oruç hakkında, "Beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı, çocuğu hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Aile meclisi toplanıp araya girince Pelda, Hüseyin'le nikahsız olarak evlendirildi ve şikâyetten vazgeçildi. Pelda iki bebek dünyaya getirdi. Mahkeme, sanık Hüseyin Oruç'un, çocuğu hürriyetinden yoksun kılmaktan beraatına karar verdi. Nitelikli cinsel saldırıdan ise evli oldukları için ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

'İNDİRİM UYGULANMAMALIYDI'

Sanık Hüseyin Oruç, çeşitli suçlardan dolayı cezaevine girip çıktıktan sonra 17 yaşındaki eşi Pelda'yı 2 yıl önce kendisini aldattığı iddiasıyla öldürdü. Sanık Oruç, daha önce tecavüz suçundan yargılanıp beraat ettiği 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu kez cinayetten hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Oruç'u, resmi nikâhları olmadığı için "eşi kasten öldürmek" suçu yerine "kasten adam öldürmek"ten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Sanığın cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaat getirip cezayı 18 yıla indirdi. Ancak hukukçular bu kararın çelişkili olduğunu belirterek, "Resmi nikâhlı olmadıkları için eşe karşı değil, kasten adam öldürmek suçundan mahkûmiyet veriliyor. Ancak sanığın cezasında, aldatma yüzünden cinayeti tahrik altında işlediği kabul edilip, ceza indirimine gidilmesi çelişkidir. Çünkü mahkeme eş olarak kabul etmediği için sanığa 'kasten adam öldürmek'ten hüküm veriyorsa, aldatma iddiasıyla ilgili de tahrik indirimi uygulamaması gerekirdi" ifadesini kullandı.

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