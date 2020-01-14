Pegasus müşteri hizmetleri telefon numarası nedir? Direk operatöre bağlanma ve iletişim no

Pegasus müşteri hizmetlerine bağlanmak veya bir çağrı merkezi numarası bulmak her zaman kolay olmayabilir. Pegasus çağrı merkezine bağlanırken bir süre beklemeniz de gerekebilir. Müşteri temsilcileri, hattaki aramaların yoğunluğuna bağlı olarak size geri dönecek ve şikayet ve sorunlarınızla ilgileneceklerdir. Pegasus Çağrı Merkezine bağlanmak için bazı yönergeler vardır.

Pegasus Müşteri Hizmetleri

Pegasus müşterilerinin karşılaştığı en yaygın sorunlardan biri çevrimiçi bilet satın almak, değişiklik gerçekleştirmek veya bilet ile ilgili teklif almaktır. Pegasus müşteri hizmetleri ile iletişime geçerek her türlü soru hakkında bilgi alabilir ve müşteri temsilcilerinden cevap alabilirsiniz. Çözümleri kendi başınıza bulamıyorsanız, Pegasus müşteri hizmetleri ile iletişim kurmanız yeterli olacaktır.

Pegasus, Türkiye'nin havayolu şirketlerinden biridir. 102 farklı varış noktasını ve 77 uçağı kapsayan filosuyla hizmet vermektedir. Bugün Türkiye’nin her iline ve yurt dışına uçuşlar gerçekleştirmektedir.

Pegasus Müşteri Hizmetleri Numarası

Pegasus, 100'den fazla kalkış noktasıyla Türkiye'de 34, Türkiye'de 40 ülkede 68 havalimanı ile hizmet vermektedir. Pegasus 7/24 ulaşılabilen bir çağrı merkezine sahiptir. Bilet rezervasyonu yapmak, bilet değiştirmek, uçuşunuz hakkında bilgi edinmek, kapı numaralarını öğrenmek, sorunları, istekleri ve teklifleri öğrenmek ve web sitesinde sık karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak için çağrı merkezini arayabilir ve listelenmemiş sorununuzu gönderebilirsiniz.

Pegasus Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Pegasus, çağrı merkezi hizmeti de veriyor. Pegasus Çağrı Merkezi, 24 saat açık bir çağrı merkezidir. Birçok sorunun cevabını Pegasus çağrı merkezinden 0850 250 67 02 numaralı telefondan bulabilirsiniz. Bilet satışları, rezervasyon işlemleri, iptaller, yorumlar, öneriler, şikayetler ve sorular bu numaradan müşteri temsilcilerine gönderilebilir.

Pegasus müşteri temsilcilerine ulaşmak isterseniz, günün yoğunluğuna bağlı olarak bir süre beklemeniz gerekebilir. Çağrınıza en kısa sürede cevap verebilecek Pegasus müşterilerinin temsilcileri sayesinde, çözemediğiniz tüm sorunlara bir çözüm bulabilirsiniz.

Pegasus Müşteri Hizmetleri İletişim Ve Adres

1990 yılında faaliyetlerine başlayan Pegasus, bünyesinde kullandığı 77 uçak filosuna sahiptir. Dünyada 102 farklı noktaya uçan Pegasus, farklı uçuş seçenekleri sunuyor. Pegasus, hizmetleri arasında Super Eko Paket, Eko Paket, Avantaj Paket, Business Flex Paket gibi paketler de sunmaktadır.

Pegasus uçuşlarında ayrıca multimedya sistemlerini de kullanıcılarına sunmaktadır. Pegasus, filosu ve uçuş hizmetleri aracılığı ile müşterilerine Türkiye’deki 33 farklı destinasyonda ve yurtdışında 69 farklı noktaya uçuş hizmeti vermektedir.

Biletinizi veya sorularınızı, tekliflerinizi, görüş ve şikayetlerinizi değiştirmek, iptal etmek, 0888 228 12 12 numaralı telefondan Pegasus ile iletişime geçebilirsiniz. Alternatif olarak, müşteri temsilcilerine çevrimiçi olarak Pegasus müşteri hizmetleri numaralarından ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz her türlü sorun, şikayet ve öneri için size yardımcı olunmaktadır.

Pegasus Hakkında

12 Ocak 1990 tarihinde uçuş faaliyetlerine başlayan Pegasus Türkiye'de hizmet veren özel havayolu şirketidir. Pegasus genelde fiyat politikalarını belirlerken “Low Cost” modeli üzerinden bilet fiyat stratejisini oluşturuyor. Şu anda şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak Ali İsmail Sabancı, Genel Müdür olarak Mehmet Nane görev almaktadır.

Şirket bünyesinde 46 adet Boeing 8737, 1 adet Boeing 737, 24 adet Airbus A320 ve 12 adet A320 200neo serisi uçağı faaliyetlerinde kullanıyor. Pegasus ayrıca uçuş hizmetlerinin dışında havacılık sektörü ile ilgili eğitimler de vermektedir. Bu eğitimler, Suya iniş eğitimi, Kabin acil durum tahliye eğitimi, gerçek yangınla mücadele eğitimi gibi farklı eğitim içeriklerinden oluşuyor.