Pedagojik formasyon ne zaman kalkacak? Pedagojik formasyon nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) pedagojik formasyon ile ilgili yeni bir karar aldı. Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaların tamamlanması ardından öğretmen ihtiyacı olarak ilan ettiği kadrolara başvuruda pedagojik formasyon belgesi istemeyecek. Peki, pedagojik formasyon ne zaman kalkacak? Pedagojik formasyon nedir?
Eğitim Bakanlığı (MEB) öğretmen ihtiyacı olarak ilan ettiği kadrolara başvuruda pedagojik formasyon belgesi şartını kaldırmaya hazırlanıyor. Pedagojik formasyonun kaldırılmasına yönelik sürecin bayramdan sonra tamamlanması bekleniyor.
GEÇEN YIL GÜNDEME GELMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz 2023 Vizyon Belgesinin açıklandığı toplantıda, eğitim fakültesi mezunu olmayıp öğretmenlik mesleğini yapmak isteyen kişilerin almak için çaba sarf ettiği pedagojik formasyon şartını kaldıracaklarını açıklamıştı.
Erdoğan, Eğitim sisteminde uygulanacak yeniliklere ilişkin, "Önümüzdeki dönemde bir öğretmenlik meslek kanunu hazırlanıp çıkarılacak. Sözleşmeli öğretmenliği yeniden düzenliyoruz. halen 4+2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini, 3+1 toplam 4 yıla indiriyoruz. Öğretmenliğe kabulde uygulanan Pedagojik formasyon şartını kaldırıyoruz. Artık bu eğitimi bakanlığımız kendisi verecek. Anaokulu eğitimini de gerekli alt yapıyı oluşturduktan sonra zorunlu hale getireceğiz" demişti.
PEDAGOJİK FORMAYON NEDİR?
Pedagojik formasyon, öğretmen adaylarının eğitim ve öğretim verebilmesi için alması gereken bir eğitim. Eğitim fakülteleri ‘pedagojik formasyon’ dersi alarak mezun olurken, diğer öğretmen yetiştiren kurumların mezunları da isterse eğitim fakültelerinde bu eğitimi tamamlayabiliyor. Adaylara gelişim psikolojisi, ölçme-değerlendirme, sınıf yönetimi, rehberlik gibi dersler veriliyor. Bu programlara MEB Talim ve Terbiye Kurulu’nun açıkladığı yaklaşık 100’e yakın alandan mezun olan herkes katılabiliyor. Pedagojik formasyon programları, sadece eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan üniversitelerde açılabiliyor. Bunlardan bazılarının ücretleri 10 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
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