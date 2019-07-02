Pedagog nedir?
Pedagoglar, çocuk mahkemelerinde bilirkişi, çocuk ıslahevlerinde gözlemci ve uzman kişi, her dereceli okullarda disiplin kurulu danışmanlığı, kreş ve çocuk yuvalarının açılmasında bilirkişi, sağlık kurumları, hastane çocuk kliniklerinde ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde uzman olarak da görev yapmaktadırlar. Peki, pedagog nedir,
Pedagoji; "çocuk bilimi." Çocuklarda davranış bozuklukları ve kökenini araştıran bilim dalıdır. Pedagog ise çocuk ve ergenin psikolojisini, psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimini takip eden, gerektiğinde ebeveynlere psikolojik ve pedagojik danışmanlık yapan, çocuk ergen psikoloğu ya da çocuk ergen gelişimi uzmanı olarak da bilinen meslektir.
2547 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1982 yılından sonra Yüksek öğretim Kurumlarına (YÖK) bağlı üniversitelerde pedagoji bölümleri kaldırılmıştır. Şu an da Eğitim Programları ve Öğretim bölümü ve Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunları pedagog olarak atanmaktadır. Çocuk ergen gelişimi ve psikolojisi konusunda uzmanlaşmak için mezuniyetten sonra da eğitimlere devam etmek ve bu alanda çalışmak gerekiyor yeterli bir pedagog olabilmek için. Aynı zamanda alanın etik kurallarına uymak gerekmektedir.
Pedagogların hizmet sahaları genelde şu başlıklar altında toparlanabilir,
• Davranış bozuklukları
• Öğrenme ve dikkat bozuklukları
• Engelli çocuklar rehabilitasyonu
• Düşük ve yüksek IQ üzeri çalışmalar
• Anne-çocuk ilişileri
• Öğretmenlik ve rehberlik hizmetleri
• Çocuk terbiyesine yönelik destek programları
• Terapi görüşmeleri
• Zeka geriliği ve/veya üstün zeka
• Okul başarısızlığı ve uyumsuzluğu,
• Yaygın gelişim bozukluklar
• Gecikmiş dil ve konuşma
• Artikülasyon (sesletim) ve sesbilgisi bozuklukları
• Kekemelik
• Aile danışmanlığı
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