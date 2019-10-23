Pazartesi okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü?
Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu, 29 Ekim öncesi pek çok vatandaşın gündemindeki önemli madde oldu. 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşayacak olan vatandaşlar, 28 Ekim Cumartesi gününün yarım gün olup olmadığını sorguluyor. Peki, pazartesi günü okullar tatil mi olacak? İşte, 28 Ekim yarım gün mü ve 29 Ekim tatili kaç gün sorusunun cevabı
Öğrencilerin son günlerde gündemindeki önemli maddelerden birisi, 28 Ekim Pazartesi günü okullar tatil mi olacak sorusu oldu. 29 Ekim tatili kaç gün olacak sorusuna cevap arayan binlerce öğrenci ve veli, konuyla ilgili internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte, 28 Ekim yarım gün mü ve 29 Ekim tatili kaç gün olacak sorusunun cevabı
29 EKİM RESMİ TATİLİ 4 GÜN OLACAK MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bu yıl Salı gününe denk gelecek. Resmi tatil olarak belirlenen bugünden bir önceki güne denk gelen 28 Ekim Pazartesi günü ise yarım gün olacak.
28 Ekim Pazartesi gününün kamu çalışanlarına yarım gün idari izin olarak verilmesi halinde hafta sonu tatiliyle birlikte toplam tatil süresi 4 gün olacak. Böylece, 26-27-28-29 Ekim tarihlerinde tatil yapma imkanı ortaya çıkacak.
Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapılması halinde haberimizin içerisinde duyurulacaktır.
29 EKİM'DE İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINDA KUTLAMALAR GERÇEKLEŞECEK
İstanbul'un dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı programı düzenlenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 28 Ekim'de belediyenin Saraçhane'deki binasının önünden fener alayı ile başlayacak etkinlikler, akşam Sultanahmet Meydanı'nda devam edecek. Meydandaki programda Şevval Sam, Fahir Atakoğlu, Athena, Eşlik Müzisyenleri, Borusan Filarmoni Orkestrası ve Magma Filarmoni Orkestrası konser verecek ve çeşitli tiyatro gösterileri sahnelenecek.
29 Ekim'de kutlamaların merkezi Üsküdar Meydanı olacak. DJ performansıyla başlayacak program, gece boyunca mehteran konseri, deniz yüzerinde su, ışık, pyro ve lazer gösterileriyle devam edecek.
Sarayburnu açıklarında yapılacak havai fişek gösterisinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konser verecek.
Şemsi Paşa Meydanı ve Harem tarafına kurulacak 6 küçük sahnede gece boyunca Türk sanat müziği, Türk halk Müziği, Türk pop müziği konserleri verilecek.
Ayrıca 80 gökyüzü tarayıcısıyla Üsküdar, Fındıklı ve Sarayburnu sahilinde ışıklı gösteri yapılacak.
Tuzla'da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı'nda Fettah Can, Sancaktepe'de Elif Buse Doğan, Gaziosmanpaşa'da İlhan Şeşen, Güngören-Haznedar'da Resul Dindar, Çatalca'da Cem Belevi, Eyüpsultan'da Fatih Erkoç sahneye çıkacak.
Ana caddeler ve konser alanları süslenecek
Bayram kutlamaları öncesinde kentin ana caddeleri ve konser alanları, Türk bayrağı, Atatürk posteri ve büyükşehir flamasından oluşan setlerle süslenecek.
Sultanahmet, Üsküdar sahili, Tuzla, Ümraniye Meydanı, Sancaktepe, Gaziosmanpaşa, Güngören, Haznedar, Çatalca ve Eyüp'teki konser alanları kutlamalar için hazır hale getirilecek.
İstiklal Caddesi, Şemsi Paşa Meydanı, Harem, Barbaros Bulvarı, Sultanahmet Meydanı, Vali Konağı Caddesi, Bağdat Caddesi, Saraçhane, Nispetiye Caddesi'nde kutlamalar için platform kurulacak.
Üst geçitler, elektrik direkleri, toplu ulaşım araçlarındaki ekranların aralarında bulunduğu açık hava mecraları kutlamalara uygun şekilde biçimlendirilecek.
29 EKİM'DE ULAŞIM ÜCRETSİZ
Saraçhane'deki binada gerçekleşen meclis toplantısında yapılan oylamada, toplu ulaşım araçlarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz hizmet verilmesine oy birliğiyle karar verdi.
Buna göre, vatandaşlar, kent genelinde İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil; İETT ve Özel Halk ve Otobüs A.Ş'nin (HAVAİST'in araçları hariç) Metrobüs, nostaljik tramvay, metro, hafif metro, füniküler, Şehir Hatları A.Ş'ye ait araçlarla ücretsiz seyahat edebilecek.
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