Pazartesi günü (yarın) bankalar açık mı olacak? Bankalar bayramda çalışıyor mu?
Kurban Bayramı'nın ikinci gününün pazartesi gününe denk gelmesiyle, birçok vatandaşın kafasında bankaların çalışma saatlerine yönelik soru işareti oluştu. 12 Ağustos günü havale, EFT gibi banka işlemlerini gerçekleştirecek olanlar pazartesi günü bankaların açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 12 Ağustos Pazartesi günü bankalar açık mı olacak? İşte bankaların çalışma saatleri.
Kurban Bayramı'nı idrak eden vatandaşlar, bir yandan da bankaların bayram da açık olup olmadığını merak ediyor. Özellikle bayramın ikinci gününün pazartesi günü idrak edilecek olması, resmi tatilin bankalarda da geçerli olup olmadığını sorgulamalarına neden oldu. Peki, bankalar bayramda çalışıyor mu? İşte, o konuya dair bilgiler.
BANKALAR YARIN (PAZARTESİ )AÇIK MI?
Bankalar temel olarak Borsa İstanbul’a bağlı oldukları için, Borsa İstanbul’un tatil olup olmadığı günlere göre değişiklik gösterecek. Borsa İstanbul’un bayram süresince çalışma günleri şu şekilde olacak;
|11 Ağustos Pazar
|Kurban Bayramı 1. Gün: Kapalı
|12 Ağustos Pazartesi
|Kurban Bayramı 2. Gün: Kapalı
|13 Ağustos Salı
|Kurban Bayramı 3. Gün: Kapalı
|14 Ağustos Çarşamba
|Kurban Bayramı 4. Gün: Kapalı
Bayramın resmi tatil olması dolayısıyla banka şubeleri ise 15 Ağustos Perşembe günü itibariyle hizmet verecek.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle