Pazartesi günü hava nasıl olacak? 22 Temmuz hava durumu tahminleri
Haftanın ilk iş gününde, yurt genelinde havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, 22 Temmuz hava durumu tahminlerini araştırıyor. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış öngörülüyor. Peki, pazartesi günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre il il hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İşte, 22 Temmuz Pazartesi hava durumu tahminleri.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BURSA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 21°C, 35°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 16°C, 31°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Samsun, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
AMASYA 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
BAYBURT 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Ardahan çevreelrinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS 14°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
MALATYA 19°C, 33°C
Az bulutlu
VAN 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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