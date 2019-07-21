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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.07.2019 - 19:48, Son Güncelleme:

Pazartesi günü hava nasıl olacak? 22 Temmuz hava durumu tahminleri

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Pazartesi günü hava nasıl olacak? 22 Temmuz hava durumu tahminleri

Haftanın ilk iş gününde, yurt genelinde havanın nasıl olacağını merak eden vatandaşlar, 22 Temmuz hava durumu tahminlerini araştırıyor. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağış öngörülüyor. Peki, pazartesi günü hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, Meteoroloji'nin verilerine göre il il hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İşte, 22 Temmuz Pazartesi hava durumu tahminleri.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunda yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

Pazartesi günü hava nasıl olacak 22 Temmuz hava durumu tahminleri

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun güneyi ve doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BURSA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Pazartesi günü hava nasıl olacak 22 Temmuz hava durumu tahminleri

EGE

Az bulutlu ve açık iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 21°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 21°C, 35°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 31°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 14°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 22°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Samsun, Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde Ardahan çevreelrinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 14°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS 14°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

MALATYA 19°C, 33°C
Az bulutlu

VAN 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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