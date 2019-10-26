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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.10.2019 - 17:55, Son Güncelleme:

Pazarlarda yazlık meyve ve sebzeler yerlerini kışlıklara bıraktı

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Pazarlarda yazlık meyve ve sebzeler yerlerini kışlıklara bıraktı

Havaların soğumasıyla birlikte sonbahar ve kış mevsimlerinin tercih edilen meyveleri arasında yer alan narenciye grubu meyveler tezgâhlarda yerlerini almaya başladı. Yeşil meyve ve sebzelerde fiyatlar ise bir önceki haftalara göre daha uygun hale gelmeye başladı.

Denizli’de pazar yerlerinde vatandaşlar alışveriş yapmak için marketler yerine pazarı tercih etmeye devam ediyor. Pazarlarda yer alan yazık meyve ve sebzeler havaların soğumasıyla birlikte yerlerini kışlıklara bırakmaya başladı. Vatandaşlar fiyatları uygun bulurken esnaflar ise satışlardan pek de memnun durumda değil, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte tezgahlarda yer alan, ayva 4 ile 5 lira arasında yer alıyor. Meyve olarak ise cennet elması 2 buçuk ile 4 lira arasında fiyatlar değişiklik gösteriyor. Yeşilliklerde ise fiyatlar bir önceki haftaya göre daha uygun hale gelmiş durumda, ıspanak 2, marul 4, maydanoz, roka, tere gibi yeşillikler ise 2 ile 2 buçuk lira arasında seyrediyor.

“BALIK SEZONU AÇILDIĞI İÇİN RAĞBET GÖRÜYOR”

Müşterilerin bir hafta öncesine kadar yeşillik fiyatları ile ilgili şikâyetleri olduğunu şimdi ise şikayetlerinin azaldığını belirten ve sezon olarak Beşer Onan, “Yeşillikte ise fiyatlarda bir hafta önceye bakarsanız biraz daha uygun. İlgi biraz daha yüksek ıspanak 6 TL’ydi şu an 2 TL’ye düştü marul geçen hafta 5 TL’ydi şimdi 4 TL yeşillikler de tanesi 2-2,5 TL’ydi şimdi 1,5 TL’ye kadar veriyoruz fiyatlarda biraz düşüş var” şeklinde konuştu.

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